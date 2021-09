Politiedossier hennepkwekerij Assen roept vragen op, verdachten vrijgesproken

De kwekerij werd in mei 2020 opgerold na een melding van een energiebedrijf over afwijkend energiegebruik. Het vermoeden was dat in het dubbele pand aan de Groningerstaat hennep werd gekweekt. De agenten kwamen binnen en roken een sterke hennepgeur, ondanks de vele luchtverfrissers in het pand. Ook hoorden de agenten zoemende ventilatoren en was het daar erg warm.

Poststukken

In een deel van het pand stonden 704 hennepplanten en lag 13 kilo hennep. De beide panden stonden op naam van de man uit Winschoten. Hij had die in beheer gegeven aan de Ezinger. Hij zou nieuwe ruimtes in die panden ontwikkelen voor de verhuur. Tijdens de inval vonden de agenten poststukken en een medicijndoosje op naam van de 42-jarige en zijn bankpasje.

De rechter zag geen aanwijzingen dat de Winschoter op de hoogte kon zijn van de hennepkwekerij in zijn leegstaande panden in Assen en sprak hem vrij. Wat betreft de Ezinger had de rechter wel bedenkingen. "Maar alleen bedenkingen zijn niet voldoende voor een veroordeling", aldus de rechter.

