Schrik groot in Krakeel na vechtpartij: 'Best wel intimiderend'

De schrik is groot in de wijk Krakeel. Zondagavond brak er een vechtpartij uit op het parkeerterrein bij winkelcentrum De Grote Beer. Tijdens de vechtpartij zijn honkbalknuppels en een mes gebruikt. Meerdere mensen raakten gewond.

"Er was veel lawaai dus toen ben ik gaan kijken", vertelt een geschrokken buurtbewoner. "Voor mijn huis kwam een groepje mensen langslopen met honkbalknuppels. Dat is best wel een intimiderend gezicht. Vervolgens zijn ze naar het parkeerterrein van het winkelcentrum gelopen. Daar is op iemand ingeslagen met de knuppels. Het ging allemaal heel snel, maar de schrik zit er wel in."

Wraak

Voorafgaand aan het conflict op de parkeerplaats ging het al mis in de buurt. in de Kometenlaan. Daar werd de woonkamerruit van een huis ingeslagen volgens een bewoner. "Daar is niks meer van over. We hebben wel wat lawaai gehoord, maar voordat we het wisten ging de groep naar het winkelcentrum. Daar is het vervolgens geëscaleerd. Na alle gebeurtenissen voel je je toch een stuk minder veilig in je eigen buurt."

Volgens dezelfde buurtbewoner speelt er meer. Zaterdagavond zouden de betrokken mensen ook al met elkaar in de clinch hebben gelegen in het centrum van Hoogeveen. "Daar zijn ook klappen uitgedeeld. De volgende dag heeft iemand dus wraak genomen. Niet alleen de ruit, maar ook spullen in huis zijn kapot geslagen."

De bewoners zouden de boosdoener vervolgens weer naar buiten hebben gevolgd naar het winkelcentrum. "Daar is uiteindelijk weer gevochten en zijn honkbalknuppels en een mes gebruikt", legt de bewoner uit. Het is nog niet bekend of dit daadwerkelijk gebeurd is.

Onderzoek

De politie onderzoekt wat de aanleiding is van de vechtpartij in Krakeel. Er zijn drie verdachten aangehouden van 29, 22 en 34 jaar oud. Die worden vandaag verhoord.

Een van de gewonden is gisteravond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend liet de politie eerder weten.

