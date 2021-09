Zoektocht naar nest van Aziatische hoornaars in Meppel

Een Aziatische hoornaar dook begin september op in een tuin in Meppel. Het gaat niet om een enkeling, er moet een nest van deze grote wespen in de buurt zijn. De gemeente Meppel doet een oproep aan haar inwoners om mee te helpen het nest van de Aziatische hoornaar te vinden.

"Het is het eind van het seizoen, honderden koninginnen vliegen straks uit," zegt Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten. "De koninginnen worden dan bevrucht, kunnen tientallen kilometers afleggen en vervolgens overwinteren." Na de winter maakt de koningin haar eigen nest. Het is van belang om het nest in Meppel te vinden voordat de koninginnen zich gaan verspreiden. Het is de meest noordelijke plek waar de Aziatische hoornaar zit. Het is dus een strategische plek voor het insect om nog verder noordwaarts te trekken.

Oproep

De gemeente Meppel laat op haar website weten dat het nest vermoedelijk in de wijk Oosterboer hangt. Iedereen die de Aziatische hoornaar ziet, wordt verzocht een foto te maken en de waarneming door te geven. Dat kan via de site waarneming.nl. Je kan een Aziatische hoornaar snel verwarren met een ander insect, EIS Kenniscentrum Insecten heeft de belangrijkste kenmerken op een herkenningskaart gezet.

"Vaak maken ze een nest in een boom, het is dan moeilijk te zien omdat de bomen nog vol bladeren zijn. En ze kunnen ook wel op tien meter hoogte hangen," laat Reinhold weten.

Ongewenste soort

De Aziatische hoornaar (vespa velutina) is een zogenaamde invasieve exoot en staat op de Europese lijst van ongewenste soorten, omdat hij honingbijen en andere wilde bijensoorten eet. Het dier kwam tot voor kort in Europa niet voor. In 2017 dook in Zeeland de eerste Aziatische hoornaar op. Vorig jaar was deze wesp in Veenendaal gesignaleerd. Reinhold denkt dat een van de koninginnen uit Veenendaal de negentig kilometer naar Meppel heeft afgelegd. Reinhold: "Daarmee heeft de wesp een enorme sprong naar het noorden gemaakt."

Niet agressief

De insecten kunnen twee tot drie centimeter lang worden en kregen eerder de bijnaam 'monsterwesp'. Voor andere insecten is het misschien een 'monster', voor mensen niet. Reinhold: "Ze zijn helemaal niet agressief naar mensen toe. Behalve als je vlakbij het nest komt. Ze zijn minder hinderlijk dan de gewone limonadewesp, die op het terras bij jouw drankje komt vliegen."

