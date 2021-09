22 nieuwe positieve tests in Drenthe

Het weekgemiddelde ligt momenteel op 29 geregistreerde positieve testen per dag. De meeste gevallen werden opnieuw geteld in de gemeente Emmen: zes. In de gemeenten Aa en Hunze, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden testte niemand positief. Ook werden in heel Drenthe geen nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 27-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1640 7 20 Assen 4561 (+3) 72 15 Borger-Odoorn 1797 (+3) 33 15 Coevorden 3297 (+5) 59 32 Emmen 10291 (+6) 183 80 Hoogeveen 5471 (+4) 81 42 Meppel 2703 34 27 Midden-Drenthe 2346 (+1) 38 30 Noordenveld 2102 34 26 Tynaarlo 1971 25 24 Westerveld 1110 17 21 De Wolden 2237 34 26 Onbekend 66 0 0

Landelijk

Landelijk meldde het RIVM 1411 positieve tests. Dat zijn er minder dan in de voorgaande dagen, maar dat is op maandagen gebruikelijk. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11710 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 1673 per dag. Het aantal sterfgevallen steeg met vier.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag weer iets toegenomen. Op de intensive cares daalde het aantal COVID-19-patiënten echter wel, voor de zesde dag op rij. Op de ic's liggen nu 164 coronapatiënten, vijf minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 484 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er elf meer dan gisteren. Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten afgelopen etmaal met zestien toe tot 320.