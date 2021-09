Drenthe beste provincie in onderzoek naar kantoorverlichting

Iets meer dan de helft van de bedrijven in Drenthe heeft 's nachts de verlichting aan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Natuur- en Milieufederaties in Nederland. Alle andere provincies scoorden slechter dan Drenthe.

De verschillende Natuur- en Milieufederaties in Drenthe fotografeerden de afgelopen weken 's nachts bijna 1.600 bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 71 procent van de bedrijven in Nederland de binnen- en buitenverlichting laat branden. In Drenthe was dat 53 procent. "Maar over het algemeen vinden we dat een barslechte score", zegt Sanne Vellinga van de Natuur- en Milieufederatie. "Je kan ook gewoon zeggen dat de helft nog wel de verlichting aan heeft staan."

Met alleen buitenverlichting scoort Drenthe ook relatief goed. Een kwart van de Drentse bedrijven heeft 's nachts de buitenverlichting aanstaan. De steekproef werd gedaan in de gemeenten Assen, Tynaarlo en Noordenveld.

Aandacht voor mens en milieu

De Natuur- en Milieufederaties willen met het onderzoek aandacht vragen voor onnodige energieverspilling en de effecten van lichtvervuiling op mens, dier en natuur. "We weten vanuit eerder onderzoek dat licht in de nacht trekvogels ontregelt, maar ook een negatieve invloed heeft op nachtvlinders en vleermuizen", vertelt Sanne Vellinga van Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

Volgens Vellinga laten veel bedrijven het licht aanstaan, omdat ze bang zijn voor inbraken. "We geven ze daarom waardevolle tips waarmee ze het bedrijf niet alleen veiliger kunnen maken, maar ook milieuvriendelijker. Het installeren van lichtsensoren geeft bijvoorbeeld een afschrikkend effect op inbrekers en is ook beter voor het milieu."