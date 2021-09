Muurschildering Frida Kahlo duikt op in Assen en daar blijft het niet bij

Dat de organisatie uitgerekend voor een muurschildering van Kahlo heeft gekozen is geen toeval, want zij staat van 8 oktober tot en met 27 maart centraal in het Drents Museum tijdens de tentoonstelling Viva la Frida!

"Maar voordat de tentoonstelling volgende week van start gaat, moet er in Assen ook iets van Frida te zien zijn", motiveert Kjeld Vosjan van de binnenstadsorganisatie. "En daar zijn we hier aan de Beilerstraat mee bezig. Waar we in het museum mee bezig zijn, proberen we eigenlijk in de hele stad terug te laten komen."

Groot beeld aan De Vaart

Het blijft dan ook niet bij de wandschildering aan de Beilerstraat, verklapt Vosjan. "Er komt ook een muurschildering aan de Torenlaan en de Brinkstraat. Daarnaast beschilderen we zeven betonnen platen van de oude ABN AMRO en gaat Tex-Mex-restaurant Bramigo de gevel van hun pand beplakken," somt Vosjan op. Het klapstuk moet aan de kop van De Vaart komen. "Daar komt waarschijnlijk een groot beeld van Frida."

Uiteindelijk zullen de Frida-uitingen op verschillende plekken in Assen te bewonderen zijn. "En tussen al die locaties maken we een route", gaat Vosjan verder. Daarmee krijgen bezoekers van de expositie in het Drents Museum nog een artistiek toetje in de buitenlucht. "Zo zien die mensen ook nog onze mooie binnenstad."

Tevreden

Na afloop van de expositie in het Drents Museum worden de beschilderde muren weer gewit. De muurschildering van Frida Kahlo aan de Beilerstraat is volgens kunstenaar Ronan vanaf dinsdagavond volledig afgerond te bewonderen. Als hij maandagmiddag staat te kijken naar hoe de schildering eruitziet, knikt hij alvast tevreden bij de aanblik. "The bigger, the better", zegt hij goedkeurend.

