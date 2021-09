Fotoproject 'Speak Up, Stop Pesten' komt terug met muziekvideo

In 2012, bijna negen jaar geleden, maakte Broekhuijzen een foto van handbalspeler Mart Aalderink. Tape voor zijn mond, strakke blik en handpalm vooruit, naar de camera gericht. Opschrift: Speak up. Het was de eerste van meer dan duizend portretfoto's die zouden volgen. Onder meer toenmalig burgemeester van Emmen Cees Bijl, dj Don Diablo en acteur Ferry Doedens deden mee aan de campagne Speak Up, Stop Pesten.

'Er wordt nog steeds veel gepest'

"Dat liep positief uit de hand. Dat is heel tof", vindt Broekhuijzen. "Ik ben vroeger zelf gepest en dat heeft best lang geduurd. Ik heb het geluk dat ik daar redelijk snel overheen kon stappen. Om me heen merk ik dat er nog steeds veel wordt gepest. Het is belangrijk dat mensen niet meer gepest worden. Niet op scholen, maar ook niet op de werkvloer, nergens. Ik vond het tijd om daar weer wat tegen te doen."

Nieuwe campagne met videoclip

Dus blaast de fotograaf zijn succesvolle campagne van destijds nieuw leven in. Nu de coronamaatregelen steeds meer toelaten, kan de fotograaf weer makkelijker zijn werk doen. De eerste nieuwe foto's worden binnenkort gemaakt en Broekhuijzen kijkt of hij ook, net als de vorige keer, op scholen langs kan gaan voor een Stop Pesten-shoot. Daarnaast is er een spoken word-lied gemaakt met bijbehorende videoclip.

"Twee stagiairs van mij hebben dat project uitgevoerd. Ze hebben een lied geschreven, ingespeeld en daarvan een videoclip laten maken in het Esdal College in Klazienaveen. Vrijdag komt die clip uit op ons YouTube-kanaal", vertelt Broekhuijzen trots. "Hopelijk helpt het tegen pesten."