Minister Blok verschaft weinig duidelijkheid over Drents gasdossier

Onder meer de burgemeesters van Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld waren bij het bezoek aanwezig. Zij hoopten meer duidelijkheid te krijgen over de schadeafhandeling in het gebied rondom de gasopslag Langelo en het Groningenveld.

Vooral een herinvoering van de omgekeerde bewijslast - die ervoor zorgt dat inwoners niet zelf hoeven te bewijzen dat schades afkomstig zijn van activiteiten onder de grond - is voor de bestuurders van groot belang.

Ontevreden

Duidelijkheid kwam er niet, zo oordeelde gedeputeerde Tjisse Stelpstra na afloop. "De minister heeft niks nieuws gezegd", aldus Stelpstra. Blok gaf te kennen dat alleen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over de schades kan oordelen en derhalve de 'spelregels' bepaalt.

"Daar leg ik mij niet bij neer", sprak Stelpstra strijdlustig. "Als provincie hebben we in dit dossier geen machten en bevoegdheden, maar we kunnen wel opkomen voor onze inwoners."

De bestuurder gaf aan de discussie nog verder te gaan voeren. "Ook in Den Haag. Er zullen nog een hoop debatten komen", schatte hij in. "Ik heb ook tegen de minister gezegd dat, als hij er niks aan kan doen, er dan maar nieuwe wetgeving moet komen."

Zorgvuldig

Minister Blok bleek ook na de twee uur durende vergadering in het Hof van Zuidlaren niet tot veel beloftes in staat. "Het enige wat ik kan beloven is dat er een zorgvuldige procedure wordt ingezet, waarin het IMG volledig autonoom naar de meldingen kijkt. In die procedure stuur ik niet", aldus Blok.

Zaken meegegeven

Wisse Hummel, voorzitter van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een, hoopte op voorhand duidelijkheid te krijgen over schadeafhandeling. "En nog belangrijker: hoe schades in de toekomst kunnen worden voorkomen."

Een helder antwoord op die vragen kon de minister niet geven. Datzelfde gold voor Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. "Het IMG is overtuigd dat hetgeen wat ze doen correct is", vat Hummel samen. "Maar we hebben ze een aantal zaken meegegeven waar ze op terug moeten komen."