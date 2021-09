Powerliftster Janneke Brauckman pakt WK zilver bij bankdrukken

In haar klasse gingen zestien vrouwen van start. De wereldtitel ging naar de Française Jade Jacob.

"Ik ben zeker niet ontevreden. Het is jammer dat ik net naast de medailles in het eindklassement grijp. Maar ik mis het podium op 2,5 kilo en dat is niet veel", laat Brauckman meteen na afloop weten.

"Van de squat had ik iets meer verwacht en bij het laatste onderdeel de deadlift was ik echt op. Ik was ook misselijk van het maagzuur dat omhoog kwam. Ik ben totaal geen avondmens en twee weken geleden kreeg ik pas te horen dat ik niet overdag maar 's avonds aan de bak moest. Maar volgend jaar ben ik nog steeds junior, dus dan heb ik nog een kans", besluit Brauckman

Het toernooi in het Zweedse Halmstad ging over drie onderdelen: de squat, bench press en deadlift.

Squat

Brauckman begon haar kampioenschap met een soepele eerste poging op 137, 5 kilo op de squat. In haar tweede poging, probeerde ze met 142,5 kilo haar persoonlijke record te evenaren. Dat lukte niet meteen, maar in de derde poging lukte dat alsnog. De 142,5 kilo was goed voor de vijfde plaats op het onderdeel squat.

Jade Jacob uit Frankrijk squatte tot twee keer toe een nieuw wereldrecord voor junioren in de klasse tot 57 kilo. Ze bracht het via 166,5 kilo uiteindelijk op 171,5 kilo.

Bij de squat evenaarde Brauckman haar persoonlijk record van 142,5 kilo (Rechten: screenshot IPF)

Persoonlijk record Bench press

Op het favoriete onderdeel van Brauckman, de bench press, zette de krachtpatser uit Emmen meteen hoog in. Ze begon met een startgewicht van 97,5 kilo, terwijl haar persoonlijk record op 100,5 kilo stond. Twee van de drie juryleden keurden haar eerste poging goed, waardoor ze meteen met een mooi openingsgewicht op de tweede plek van de ranglijst belandde.

De drie juryleden kijken of de billen en schouders van de atleten contact houden met de bank. En ook de voeten moeten bij het bankdrukken op de grond blijven. Als twee van de drie arbiters goedkeuring verlenen, is de poging pas geldig.

In haar tweede poging verbeterde Brauckman haar persoonlijk record met twee kilo tot 102,5 kilo. In haar derde en laatste poging ging ze daar met 105 kilo nog weer ruim overheen.

In het klassement van de bench press hoefde de Emmense alleen de Duitse Emily Finnern met 107,5 kilo voor zich te dulden. Daardoor mocht ze na afloop een zilveren medaille ophalen.

In het tussenklassement steeg Brauckman hierdoor van de vijfde naar de derde plaats.

Brauckman verbetert zich bij de deadlift met 5 kilo tot 167,5 kilo (Rechten: screenshot IPF)

Deadlift

Bij de afsluitende deadlift trapte de sportschoolhoudster uit Emmen zonder problemen af met 157,5 kilo. Nooit kwam ze verder dan 162,5 kilo op dit onderdeel, maar in haar tweede poging lukte dat met 165 kilo wel. Ook haar laatste poging van 167,5 kilo werd akkoord bevonden door de drie juryleden, waardoor Brauckman op de zesde plaats eindigde bij de deadlift.

Wel moest ze in het eindklassement een plaats prijsgeven waardoor ze net buiten het podium viel.

Anderhalve week geleden maakte het RTV Drenthe-sportprogramma De Warming Up een voorbeschouwing op het wereldkampioenschap powerliften met Brauckman

