Wat vind jij: ik laat de auto vaker staan, met de stijgende brandstofprijzen

De auto volgooien is geen pretje - nu nog minder dan ooit. De dieselprijs kwam deze week op recordhoogte, en ook de benzineprijs is omhoog geschoten. Voor een liter Euro95-benzine betaal je tegen de 2 euro. De gemiddelde adviesprijs is volgens United Consumers vandaag 1,989. Voor diesel is de adviesprijs 1,635, en ook LPG-rijders moeten even achter de oren krabben nu de adviesprijs is opgelopen tot boven de euro per liter.

Het is ook maar de vraag of de grens van 2 euro niet echt doorbroken wordt. We tanken toch wel, denken de oliemaatschappijen blijkbaar. Waar die hoge prijs vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Het is niet zo dat een vat ruwe olie enorm in prijs is gestegen, al stijgt ook die prijs. Maar dat alleen kan het verschil niet maken. De stijging is ook niet van vandaag of gisteren: eerder dit jaar werden de recordprijzen uit al 2012 gebroken.

Wat vind jij?

Je zou denken dat het bijna niet vol te houden is om gewoon door te blijven rijden. Waar ligt voor jou de grens? Laat je de auto vaker staan bij deze stijgende brandstofprijzen?

