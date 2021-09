Kerkstraat wil als eerste de 'groenste' winkelstraat van Assen zijn

"Iedereen heeft de mond vol van het klimaatprobleem, en de noodzaak dat we moeten overgaan op duurzame energie. Maar je moet niet praten maar doen. Want het begint bij jezelf." Vastgoedondernemer Marc van Vliet is dan ook druk bezig in drie panden aan de Kerkstraat, onder meer achter de gevel waar ooit jarenlang een reisbureau zat. Je kunt er straks energieneutraal wonen, en even verderop komt beneden weer een winkel.

Van boven tot onder

"Van boven tot onder zijn we nu bezig. De gasmeter is er al uit. Dak, voorgevel, vloer en muren zijn geïsoleerd met pir-isolatieplaten. We leggen nu de vloerverwarming erin, op het dak liggen al zonnepanelen, de omvormer zit er al, maar we moeten de warmtepomp nog plaatsen", vertelt Marc van Vliet.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Goede isolatie van de gevel is een belangrijke stap op weg naar energieneutraal (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Veel bomen en planten

Samen met twee collega-vastgoedbazen is Marc van Vliet al een tijdje druk bezig om de boel achter de gevel helemaal energieneutraal te krijgen. "En we vergroenen niet alleen binnen, buiten krijgt onze straat ook echt een groen uiterlijk. Zodra een pand gasloos is gemaakt, plaatsen we symbolisch een boom of bakken met planten. Zo willen we een mooie, groene aanloopstraat richting centrum worden, als het maar groen is", aldus Van Vliet.

De Assenaar heeft de groene ambitie voor de Kerkstraat eigenlijk al in 2017 bedacht, samen met z'n collega-vastgoedondernemers Rolf Sluiter en Willem Bakker. "Maar d'r was ook corona natuurlijk, dus konden we niet bij elkaar komen. Daardoor ging er kostbare tijd verloren. Maar we zijn er nu weer volop mee bezig."

Voorbeeldproject

Dat de Kerkstraat-ondernemers zelf het initiatief hebben genomen, om hun winkelstraat gasloos en mooi groen te maken, wordt door de gemeente Assen beschouwd als een belangrijk voorbeeldproject voor verduurzaming in de binnenstad. Maar echt met de geldbuidel gerammeld is er nog niet.

De gemeente moet nog bekijken of en hoe ze het initiatief financieel kan ondersteunen, als een soort pilotproject. Maar in principe is er tot nu toe alleen geld uitgekeerd voor gevelverbetering. "Maar ook dat geeft onze straat een belangrijke boost. De prachtige historische winkelgevels keren één voor één weer terug in de Kerkstraat. Onze straat wordt er echt zoveel mooier op, dus weg met die lelijke luifels en plastic bakken aan de voorgevel", zegt vastgoedeigenaar Willem Bakker.

(Tekst gaat verder onder de videoreportage)

Meer collega's over de streep

Ze zijn nu nog maar met zijn drieën, die met de vergroening bezig zijn. Maar ze hopen toch snel meer collega's in de straat over de streep te trekken. "Zien bouwen doet bouwen. Als de ene eigenaar zijn winkelgevel mooi kan verfraaien, en er ook geld voor krijgt van de gemeente, dan zal een andere ondernemer dat voorbeeld volgen. Er is op het stadhuis een subsidiepot voor, want de gemeente wil ook graag de historische gevels terug."

De ombouw van de Kerkstraat naar groenste, duurzaamste winkelstraat van Assen is niet binnen een jaar gepiept, zo waarschuwt Van Vliet. "Het heeft z'n tijd nodig, geef ons vijf jaar. Want financieel betekent het nogal wat, om je pand te verduurzamen. Dus wat steun van de gemeente of van de provincie als een soort pilot zou mooi zijn. Zij hebben ook belang bij de energietransitie, en verbetering van de winkelstraat, dus moeten we het samen doen", besluit Marc van Vliet.