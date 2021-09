Vijf jaar strijd tegen gaswinningsplan Westerveld: 'Klein Duimpje tegen de reus'

"Wij zijn vijf jaar bezig geweest met deze procedure. En in toenemende mate hebben we het gevoel dat we praten over Klein Duimpje en de reus. De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegenover de burgers. Aan de ene kant macht, kennis en geld en aan de andere kant de inwoners. Ik verzoek u een balans aan te brengen tussen deze ongelijkheid." Dat waren de laatste woorden van voorzitter Gerrit Eerland van de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu tijdens de laatste zitting in de juridische strijd rond het winningsplan Westerveld.

De advocaat van het ministerie van Economische Zaken en klimaat bestreed de opmerking van de werkgroep. "Het gas werd al gewonnen toen de woonwijk werd gebouwd. De informatie was toen al beschikbaar. Ik zou willen bestrijden dat er sprake is van ongelijke krachten."

Klopt het aardbevingsrisico?

De zitting van gistermiddag was bedoeld om de Raad van State in Den Haag tot een eindoordeel in deze zaak te kunnen laten komen. Naast de werkgroep was de advocaat van de gemeente Assen namens vijf gemeenten aanwezig. Verder waren er vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook waren twee mensen van de NAM bij de zitting aanwezig, voornamelijk als toehoorders.

De zitting duurde ruim 1,5 uur en het grootste deel van de tijd werd besteed aan een discussie rond de juistheid van de berekeningen van het risico op een aardbeving. Volgens de gemeenten schat het ministerie dat risico te laag in. Het ministerie bestrijdt dat.

De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu kreeg de gelegenheid voor een toelichting over de mogelijke gevolgen van gaswinning voor het Drentscha Aa-gebied en de drinkwaterwinningvoorziening uit dat gebied. De werkgroep wees erop dat er nieuwe feiten zijn waardoor de Raad van State dit serieus zou moeten wegen. Zoals een NAM-onderzoek naar een beving in Winde waaruit blijkt dat ondergrondse stromingen invloed hebben gehad op de kans op de aardbeving.

Belang gaswinning groter

Maar de Raad van State leek niet heel gevoelig voor de argumenten van de werkgroep. "Ik waarschuw u dat dat ik niet weet of we hier inhoudelijk op terug kunnen komen. Feitelijke ontwikkelingen kunnen niet leiden tot een verandering in de tussenuitspraak. Dan zouden we zelf een soort van regerinkje gaan spelen", zo zei de rechter. Een nieuwe procedure zou dan de enige weg zijn.

In de praktijk volgt de Raad van State het ministerie meestal in de redenatie dat het belang van gaswinning volgens de Mijnbouwwet groter is dan het belang van burgers, die zorgen hebben over de risico's.

De werkgroep bracht in dat de beredenering heel beperkt is als het gaat om risico's op aardbevingen. Maar in sommige zaken kijkt de rechter ruimer. De vergelijking met de Toeslagenaffaire werd door de werkgroep getrokken.

Binnenkort duidelijkheid

Alle argumenten van de werkgroep ten spijt lijkt het erop dat de Raad van State akkoord zal gaan met de wijzigingen van de minister. De belangen van burgers lijken in dit plan ondergeschikt aan de belangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: het winnen van gas. De minister kan met de Mijnbouwwet in de hand de gaswinning door laten gaan.

De Raad van State streeft ernaar om binnen zes weken uitspraak te doen. De winning uit put Vries-10 is dan al bijna drie jaar gestopt en ongeveer tweederde van het gas in het winningsplan Westerveld is dan al gewonnen.