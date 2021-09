Minder inbraken in coronatijd

Er werd in de eerste acht maanden van dit jaar veel minder ingebroken in Drenthe dan in dezelfde periode in de afgelopen jaren. In totaal noteerde de politie 313 inbraken in januari tot en met augustus. Vorig jaar waren dat er 539, in 2019 nog wat meer: 586.

Dat heeft volgens de politie vooral te maken thuiswerken in coronatijd: je breekt niet zomaar in als er iemand in de kamer of keuken zit te werken. Landelijk daalde het aantal inbraken dit jaar met 42 procent ten opzichte van 2019. Dat schrijft het AD, dat de politiecijfers analyseerde.

Wisselend beeld per gemeente

In de meeste gemeenten zette de daling van het aantal woninginbraken vorig jaar al in. Zo ging Borger-Odoorn van 23 inbraken in 2019 naar zes in 2020. Zoveel inbraken waren er dit jaar ook in de eerste acht maanden: bijna driekwart minder dan in 2019. In Emmen was het twee jaar geleden 133 keer raak, vorig jaar en dit jaar was dat getal 40 procent lager (82 en 83 inbraken).

In Hoogeveen was vorig jaar nog niks te merken van een daling. Maar dit jaar is het verschil groot: met 49 inbraken is het aantal meer dan gehalveerd (van 103 in 2020).

Toch was het niet overal zo positief. In Midden-Drenthe steeg het aantal inbraken vorig jaar van 25 naar 49, bijna een verdubbeling. Dit jaar laten de inbrekers de gemeente weer vaker links liggen: de teller staat nu op 18. Eenzelfde beeld is in Assen te zien. Daar ging het aantal inbraken vorig jaar omhoog van 62 naar 90, ruim 45 procent meer. Dit jaar daalde het naar 50. De oorzaak van die schommeling is niet duidelijk.

Wel is duidelijk dat in het algemeen het aantal inbraken de laatste weken weer stijgt, zegt de politie tegen het AD. Die trekt daaruit de conclusie dat veel inbrekers vooral gelegenheidsdieven zijn. Ze grijpen hun kans als die zich voordoet en de kans om gepakt te worden klein is. En die kans is nou eenmaal een stuk groter als mensen vaker thuis werken en dus thuis zijn.

Aantal inbraken per gemeente in de periode januari tot en met augustus