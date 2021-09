Kraaien zamelen met succes zwerfafval in voor hondenbrokken

Kraaien genoeg in en rondom Coevorden. Daarom bedacht Gijs-Peter Kuipers dit apparaat: de CrowBuddy. De kraaien gooien een dopje in het gat en vervolgens worden ze beloond met een hondenbrokje. De vogels beginnen het te leren.

Stap voor stap

"Fase 1 hebben we nu gehad", legt bedenker Gijs-Peter Kuipers uit. "Daarin maakten de kraaien kennis met het apparaat en namen ze steeds vaker een kijkje. Nu zitten we in fase 2, waarin de kraaien al dan niet per ongeluk een dopje in het gat gooien, om vervolgens een hondenbrokje te ontvangen."

Zwerfafval

Laat de wijk Ossehaar in Coevorden nou juist een redelijk nieuwe en vooral nette wijk zijn. Zwerfafval ligt er niet voor het oprapen. Daarom heeft Kuipers zelf op de automaat, rondom het afvalgat, flessendopjes gelegd. "Kraaien zijn slimme vogels, maar ze moeten wel eerst ondervinden dat wanneer ze iets erin gooien, ze een beloning krijgen. Dat moet eerst eens gebeuren, daarna moeten ze het verband leggen." Vandaar dat de Coevordenaar het de kraaien nu nog iets makkelijker maakt.

"Hierna leggen we de dopjes in het gras rondom de CrowBuddy. Als ze het dan uit zichzelf oppikken en in de automaat gooien, hebben we ons doel bereikt", spreekt Kuipers zijn hoop uit.

Sensor moet afval kunnen herkennen

Het is een project van de lange adem, met onderweg nog enkele hordes te nemen. Zo is de sensor niet altijd goed afgesteld: "Soms geeft hij al een brokje als er een schaduw over valt of als er een regendruppel in komt. Op die manier leren de kraaien het niet. Af en toe stel ik de techniek dus even bij", vertelt Kuipers.

De sensor werkt nu nog alleen op beweging, maar als het aan Kuipers ligt, wordt dat binnenkort ook verbeterd: "Als kraaien er bij wijze van spreken een steentje in gooien, krijgen ze ook een beloning. Dat is niet de bedoeling. Ik wil met behulp van andere uitvinders en technici een sensor plaatsen die afval kan herkennen."

Last van lawaai

Het apparaat staat in een grasveldje tegenover zijn woning, aan de overkant van de straat. Die straat wordt momenteel gelegd, dus het lawaai van de bouwvakkers schrikt de vogels overdag af. Kuipers: "Je ziet dat ze na 15.00 uur weer in de buurt komen, als de stratenmakers zijn vertrokken. Naast de wijk liggen maisvelden. Daar vliegen honderden kraaien en deze plek ligt onder hun vliegroute. Daarbij is het handig dat ik de machine zo goed in de gaten kan houden."

Wereldwijd probleem

Kuipers hoopt dat de CrowBuddy een belangrijke rol kan gaan spelen in de strijd tegen zwerfafval: "Ik zag al eerder een soortgelijk project in Amsterdam waarbij kraaien werden gebruikt om muntjes op te zoeken en in te zamelen." Zijn CrowBuddy heeft een mooier doel, volgens hemzelf: "Zwerfafval kost wereldwijd miljarden om op te ruimen. Als we op deze manier een steentje kunnen bijdragen, zou dat heel fijn zijn."

Verder onderzoek in Wenen

De kraaien in Coevorden kunnen nog ruim een maand aan het werk. Daarna gaat de CrowBuddy voor verder onderzoek naar het buitenland. "In november gaan we ermee naar Wenen. Daar wordt het eerst getest in een grote volière in de Alpen en daarna in een dierentuin."