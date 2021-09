Waterschap beschermt dijken tegen knagende bevers

De dijken langs de Hunze worden aangetast door bevers die gangen graven. Waterschap Hunze en Aa's gaat daarom de dijken in de buurt van Spijkerboor beschermen, door gaas in de grond te zetten. Dat gebeurt op een nieuwe manier die van Duitsland is afgekeken.

Er leven al jaren bevers in de Hunze bij Spijkerboor. Dat pas allemaal prima in de natuurplannen, want de Hunze is juist aangewezen als leefgebied voor de bever. Maar het heeft dus als nadeel dat de dijken letterlijk ondergraven worden. Het waterschap heeft de afgelopen vijf jaar gangenstelsels opgespoord en hersteld. Het gaas moet de gravende bever in toom gaan houden.

In de grond trillen

Het gaas wordt niet zomaar als een hekwerk langs de dijk geplaatst. In een proefvak in de Hunze wordt met een nieuwe methode het gaas in de grond getrild. Die methode is al succesvol in Duitsland gebruikt.

De dijken kunnen zo niet meer ondergraven worden, en toch blijft het leefgebied van de bever in stand. Er blijft genoeg ruimte om burchten te maken, stelt het waterschap. Het gaas wordt in een deel van het proefvak direct in de oever gemaakt, maar verderop komt het gaas dichter tegen de dijk. Zo kan een bever graven en wonen in de vooroever.

Het waterschap gaat een aantal jaren kijken wat het effect van het gaas is. Dan wordt besloten of het ook op andere plekken geplaatst kan worden.

