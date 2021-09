Man uit Hoogeveen verdacht van seksueel misbruiken vijf meisjes

Een 39-jarige man uit Hoogeveen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van vijf meisjes tussen de 5 en 13 jaar oud in zijn woonplaats en in Echten. Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. Daarnaast wordt hij verdacht van kinderpornobezit.

De man is juni dit jaar aangehouden vanwege het misbruiken van twee zusje van 5 en 8 jaar oud op een camping in Echten. De verdachte was een kennis van hun ouders.

Meer slachtoffers

Tijdens het politieonderzoek bleek dat de zusjes niet de enige slachtoffers waren; ook twee meisjes uit Hoogeveen zijn volgens het Openbaar Ministerie door hem misbruikt. Dat zou tussen oktober 2018 en eind 2019 zijn gebeurd toen de twee 10 en 13 jaar oud waren. Ook deze slachtoffers zijn zusjes.

Daarnaast is nog een ander volgens het OM slachtoffer geworden van de man. Dat misbruik zou in juli vorig jaar in Echten zijn gepleegd toen ze 8 jaar oud was. Verder wordt de man verdacht van het bezit van elf foto's en twee video's waarop kinderporno te zien is. De moeder van de drie slachtoffers op de beelden is medeverdachte in de zaak. Over haar rol werd tijdens de zitting verder niks gezegd.

DNA-spoor

Meerdere slachtoffertjes zijn in een speciale studio verhoord, vertelde de officier van justitie in de rechtszaal. Ook is er DNA-materiaal gevonden van de man in de onderbroek van één van de slachtoffertjes. Of hij bekend heeft, werd tijdens de zitting niet duidelijk.

De Hoogevener, die vaker is veroordeeld voor misbruik, was zelf niet in de rechtbank. Hij volgde de zitting telefonisch vanuit de gevangenis in Veenhuizen, maar kwam nog nauwelijks aan het woord. De man blijft de komende maanden vastzitten. Hij moet nog worden onderzocht door een psycholoog, een psychiater en de reclassering.

In december is er een nieuwe zitting. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.