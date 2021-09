Assen heeft vanaf vandaag waterstoftankstation, meer plaatsen volgen

Het is vanaf vandaag mogelijk om waterstof te tanken in Assen. Op het terrein van leverancier Resato aan de Duitslandlaan wordt de eerste van vijf vulpunten in Drenthe geopend.

Ook in Beilen, Hoogeveen, Nieuw-Amsterdam en Peize staan straks vulpunten. Wanneer deze precies openen, is nog onduidelijk, maar de bedoeling is dat het merendeel nog dit jaar in bedrijf is.

"Met deze vulpunten willen we barrières om een waterstofauto aan te schaffen wegnemen", zegt Guido Hoek, fondsmanager van de Drentse Energie Organisatie. "Het voertuig is nog niet populair omdat in Drenthe niet kon worden getankt, maar met de nieuwe stations wordt dat opgelost."

Snelladers

De Drentse Energie Organisatie is de financier van het hele netwerk van vulpunten, Resato de leverancier en Orange Gas de exploitant. Er is bewust gekozen voor een kleine infrastructuur, omdat in de provincie nog weinig waterstofauto's rijden. Als op termijn meer van dit soort voertuigen de weg op gaan, dan worden mogelijk grotere stations gebouwd.

De vijf nieuwe tankstations zijn mobiel en kunnen dus verplaatst worden, zegt Hoek. Het gaat hierbij niet om snelladen, zoals bij Green Planet in Pesse wel het geval is. Hoek: "Je moet het vergelijken met elektrisch rijden, daarbij heb je ook snelladers. De eerste 100 kilometer heb je er zo bij, maar wil je de auto echt tot de laatste kilogram vol hebben, dan heb je een halfuur tot drie kwartier nodig."

Het waterstofstation in Assen wordt vanmiddag geopend door gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente Assen.

