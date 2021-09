Ouderwetse drukte bij Roner Paardenmarkt zonder vergunning

Hoewel er officieel geen vergunning werd afgegeven voor de traditionele Paardenmarkt op 'Rodermarktdinsdag', was er toch sprake van drukte nabij de Brink in Roden. In totaal stonden zo'n 200 paarden te trappelen in het dorp.

De gemeente Noordenveld gaf dus geen vergunning af voor de markt. Tezamen met andere activiteiten zoals het 'Peerdjerennen', de warenmarkt en de Jaarbeurs van het Noorden, werd de activiteit in de ban gedaan door de gemeente. Toen bleek dat enkele enthousiastelingen de markt wél wilden organiseren, gaf de gemeente aan dit oogluikend toe te staan.

Volksvermaken benaderd

Daarnaast zocht de gemeente contact met Volksvermaken Roden. Meestal zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van de markt en ook nu werden zij gevraagd alles in goede banen te leiden.

Dat lukte meer dan uitstekend, aldus de marktmeesters. Vanaf het begin van de markt zat de Rodermarktsfeer er goed in. Met een mooie aanvoer van het aantal paarden, veel handen en een mooi aantal bezoekers, konden marktmeesters Albertus Lieffering en Egbert de Rink tevreden naar het geheel kijken.

Van heinde en verre

"Het is mooi dat we dit weer kunnen faciliteren", stelt De Rink vast. "Aan de andere kant is het jammer dat we niet meer kunnen doen. Maar een warenmarkt is gewoon lastiger op te zetten. Daar staan de kramen nog veel meer op elkaar en krijg je nog meer drukte."

De Rink zag hoe paardenliefhebbers van heinde en verre naar Roden komen. Handelaren die in het Duits hun waar aanprijzen, zijn alomvertegenwoordigd. "De sfeer zit er goed in", sprak De Rink. "We zijn zeer tevreden over de markt."

We zoeken een mooie pony. Ze moet geen lompe kop hebben. " De jonge paardenhandelaar Bram Meijer weet wat hij zoekt

Ontmoeting

Toon Paap, paardenhandelaar uit Delft, is blij dat de Paardenmarkt in Roden weer doorgaat. "Ik kom hier in principe ieder jaar. Dat geldt ook voor de Zuidlaardermarkt, daar ga ik binnenkort ook weer heen. Het mooie is dat je elkaar hier weer ontmoet. We hebben bijna twee jaar stilgezeten en weinig contact gehad. Hier zie je alle bekende gezichten uit de paardenwereld weer."

De excentrieke handelaar heeft het paard dat hij vanmiddag meebracht al verkocht. "Zelf zoek ik tuigpaarden. Tot nu toe heb ik nog niet echt iets gezien, maar misschien komt dat nog."

Lompe kop

De 16-jarige Bram Meijer uit Grijpskerk zocht een mooie pony. "Een brave pony het liefst, voor de rijderij." Daarbij kijkt hij specifiek naar de kleur van een pony (een zwarte met vier witte benen bijvoorbeeld) en naar de rechte rug. "Het moet een mooi dier zijn", verklaart hij. "Ze moet geen lompe kop hebben."

