Bewapende bedreiger burgemeester van Emmen hoeft niet meer te zitten

De man heeft in totaal 246 dagen in voorarrest gezeten en hoeft daarom niet terug de cel in, bepaalde de rechtbank. Wel op voorwaarde dat hij zich laat behandelen. Hij is eind jaren 70 uitgezonden geweest naar Libanon en lijdt aan een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en een persoonlijkheidsstoornis.

De rechtbank vindt het belangrijk dat hij daarvoor lange tijd behandeld wordt om te voorkomen dat het weer misgaat. Zijn stoornissen zorgen er onder meer voor dat de man enorm achterdochtig is tegenover overheidsinstanties en constant het idee heeft dat hij en zijn vrouw worden benadeeld.

Doodsbedreigingen

"Als mijn vrouw kapotgaat, gaat die van jou ook en je dochters ook", liet hij Van Oosterhout weten. Hoe de bedreiging bij de burgemeester terechtkwam, werd niet duidelijk. Medewerkers van de gemeente die bij zijn huis in Erica met rioolwerkzaamheden bezig waren, kregen ook doodsbedreigingen naar hun hoofd.

De man had al jaren een conflict met de gemeente Emmen. Toen de burgemeester aangifte deed en de politie in december vorig jaar zijn huis binnenviel, bleek hij daar veel wapens te hebben. De man noemde het tijdens de rechtszaak 'een mini-museum'. In werkelijkheid bestond het deels uit verboden wapens, zoals machinepistolen en een handgranaat.

Daarnaast vond de politie ook veel onbruikbare onderdelen van wapens. Die zijn niet verboden en krijgt de man terug, bepaalde de rechtbank.

Contactverbod

Behalve dat hij behandeld moet worden, legde de rechtbank hem een contactverbod op met de burgemeester, zijn gezin en alle medewerkers van de gemeente Emmen, op één na; zijn contactpersoon. Ook heeft hij een locatieverbod voor het gemeentehuis gekregen.

Als de Ericaan één van die verboden overtreedt, levert dan hem per keer één week cel op. Omdat de zaak heel ernstig is, had de rechtbank een veel hogere celstraf kunnen opleggen. Dat dat niet gebeurt, is omdat de rechtbank rekening houdt met de psychische toestand van de man, die is onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

