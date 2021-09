Aantal positieve tests bijna verdubbeld, 2 opnames en een dode

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 42 mensen positief getest op corona. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van gisteren (22 positieve tests). Daarnaast zijn twee patiënten opgenomen in het ziekenhuis en werd er een dode gemeld.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het weekgemiddelde ligt momenteel op 32 geregistreerde positieve testen per dag.

De patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis komen uit de gemeente Coevorden en Emmen. In de laatstgenoemde gemeente viel ook een dode te betreuren.

Emmen heeft bovendien een groot aandeel in het aantal positieve tests in onze provincie (vijftien). In Tynaarlo en Westerveld (voor de vijfde dag op rij) testte niemand positief.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 28-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1642 (+2) 7 20 Assen 4566 (+5) 72 15 Borger-Odoorn 1798 (+1) 33 15 Coevorden 3302 (+5) 60 (+1) 32 Emmen 10306 (+15) 184 (+1) 81 (+1) Hoogeveen 5477 (+6) 81 42 Meppel 2704 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2351 (+5) 38 30 Noordenveld 2103 (+1) 34 26 Tynaarlo 1971 25 24 Westerveld 1110 17 21 De Wolden 2238 (+1) 34 26 Onbekend 66 0 0

Landelijk

Landelijk kreeg het (RIVM) tussen gisterochtend en vanochtend 1739 meldingen van positieve tests. Dat is iets hoger dan het cijfer van vorige week dinsdag. In de laatste zeven dagen registreerde het instituut 11.760 positieve tests, gemiddeld 1680 per dag. Dat is zo'n 12 procent minder dan de week ervoor.

Ziekenhuizen

In de Drentse ziekenhuizen liggen vandaag tien patiënten, van wie vijf op een ic-bed. Deze cijfers zijn onveranderd ten opzichte van de laatste update vier dagen geleden. Landelijk daalde het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen wederom. In totaal liggen er nu 475 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 9 minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Op de intensive care daalde het aantal covidpatiënten met 10 tot 154, het laagste aantal sinds 26 juli. Op de verpleegafdelingen liggen 321 coronapatiënten. Dat is er één meer dan gisteren.