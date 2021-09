Hoge gasprijs dwingt kwekers om prijzen groenten, bloemen en planten te verhogen

We moeten op termijn waarschijnlijk meer betalen voor groente, bloemen en planten, verwacht brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. De organisatie zegt dat het merendeel van de bedrijven in de glastuinbouwsector last heeft van de hoge gasprijs. Cees Ruhé, voorzitter van Glastuinbouw-afdeling Drenthe en Groningen, ziet de ontwikkeling ook, al maakt hij zich niet direct zorgen.

Het hangt er volgens hem vanaf hoeveel gas Drentse en Groningse kwekers gebruiken om stroom op te wekken voor bijvoorbeeld de belichting in de kassen. "Je zou ervoor kunnen kiezen om minder te belichten, want dan verbruik je minder stroom en hoef je dus minder gas te gebruiken. Maar dan produceer je ook weer minder. Dat is wel een punt", zegt Ruhé.

Wat doet de markt?

Als het produceren bij het oude blijft terwijl de gasprijs stijgt, kan dat betekenen dat kwekers de prijs voor hun producten omhoog gooien. "Dan zou de prijs van die producten in de winkels een beetje omhoog gaan, want de gasprijs is maar een deel van de kostprijs." Toch is het doorberekenen van de stijgende gasprijs in de producten niet zomaar een optelsom, weet ook Ruhé. "Dat kan meestal niet, tenzij je zoiets van tevoren afspreekt. Maar als je dat niet doet en het product aanbiedt, is het maar net wat de markt doet."

Kwekers die de prijzen voor hun producten verhogen, zouden het risico kunnen lopen dat supermarkten ervoor kiezen om bloemen of komkommers niet meer lokaal in te kopen, maar bijvoorbeeld uit Spanje te halen. De Glastuinbouw-voorzitter denkt echter niet dat het meteen zo'n vaart loopt. "Dat kan, maar dan moeten die producten er in Spanje ook zijn", nuanceert hij. "Zo was de gasprijs in het voorjaar een stug lager en nu knalt-ie ineens omhoog." Pas als de gasprijs een langere tijd hoog is, denkt Ruhé dat de gevolgen merkbaar worden. "Dán ontstaat er beweging."

Onvermijdelijk

Hij denkt dan ook niet dat Drentse kwekers zich meteen al zorgen hoeven te maken over de hoge gasprijs. "Dan moet de gasprijs voor een langere periode hoog zijn en afnemers hun producten ook langere tijd uit het buitenland gaan halen", stelt Ruhé. Een prijsstijging van groenten, bloemen en planten is desalniettemin onvermijdelijk, zegt hij. "Werken met een hoge kostprijs en een lage verkoopprijs hou je niet lang vol. Als een ondernemer geen winst kan maken, heeft-ie tenslotte geen bestaanszekerheid."