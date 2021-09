Eis: vier jaar cel voor verkrachting ‘kwetsbaar meisje’ en oplichting

Daarnaast beschuldigt het OM de man en een 21-jarige vriend uit Assen van oplichting via Facebook en Whatsapp en identiteitsfraude. Tegen de Assenaar eiste de officier van justitie daarvoor één jaar celstraf.

In de zomer van 2019 vertelde de toenmalige vriendin van de Emmenaar aan haar ouders dat ze was verkracht door haar vriend. Een paar maanden later deed het meisje, die toen 17 jaar was, aangifte. Ze beschreef hoe ze een aantal keren tegen haar zin seks had moeten hebben met haar vriend. Hij zou haar onder meer hebben geslagen en haar keel hebben dichtgedrukt.

'Anders was ze allang weggeweest'

De man ontkende de beschuldigingen in de rechtszaal. Zijn vriendin was tot zijn arrestatie, in juli vorig jaar, bij hem gebleven. Dat bewijst volgens hem dat hun relatie goed was, omdat ze anders allang weggeweest zou zijn.

Maar de jonge vrouw verklaarde bij de politie dat ze, ondanks het geweld, niet los kon komen van de man en hem telkens weer opzocht. Hij gaf haar bovendien drugs en slaappillen, die hij zelf ook veel gebruikte. Toen hij was opgepakt schreef ze hem een liefdesbrief, die volgens de Emmenaar ook niet strookte met haar aangifte.

"Ze schetst een ontluisterend beeld van de verdachte. Iemand van wie ze geen afstand kon nemen, ondanks wat hij haar aandeed", aldus de officier. De aangifte van de jonge vrouw is volgens hem wel betrouwbaar en wordt ondersteund door onder meer getuigenverklaringen en foto's van letsel waarmee ze in augustus 2019 in het ziekenhuis belandde.

Kwetsbaar

De officier omschreef haar als een 'kwetsbaar meisje', dat in het verleden ook slachtoffer is geworden van een gewelddadige relatie. In haar slachtofferverklaring zei ze dat ze al getraumatiseerd was, maar door deze zaak terug is bij af. Ze eist ruim 24.000 euro schadevergoeding.

Het meisje meldde bij de politie ook dat haar ex-vriend zich met een vriend uit Assen bezighield met online oplichting. De politie startte daar in 2019 ook een onderzoek naar. Volgens de officier lijkt het erop dat de twee samen een crimineel bedrijfje runden om stelselmatig mensen te kunnen oplichten.

De twee hackten bijvoorbeeld Facebookaccounts van anderen en boden onder die namen spullen aan op Facebook Marketplace. Het ging onder meer om Playstations. Mensen die geld overmaakten, ontvingen niks.

'Vriend-in-nood-fraude'

De mannen bekenden een deel van de delicten. De Assenaar maakte zich volgens de officier ook schuldig aan de 'vriend-in-nood-fraude', waarbij oplichters zich via WhatsApp voordien als een vriend of familielid en met een smoes vragen om snel geld over te maken. Een vrouw uit Amersfoort werd daardoor voor ruim 7500 euro gedupeerd. Volgens de officier is de Assenaar de dader, maar de man ontkende.

De mannen, die beiden erg handig zijn met computers, ontkenden ook dat ze bedrijfsmatig te werk gingen. Hoeveel ze in totaal met de fraude hadden verdiend, konden ze allebei lastig inschatten. De Emmenaar schatte vier- à vijfduizend euro, de Assenaar hield het op ongeveer 2.500 euro.

De man uit Assen bekende wel dat hij meerdere keren vals geld had uitgegeven, onder meer om een iPhone te kopen van iemand in Groningen. Die kostte 500 euro. Acht van de tien briefjes van 50 euro waarmee de man betaalde waren vals, maar dat ontdekten de slachtoffers pas toen hij weg was.

Geld nodig

De Assenaar verklaarde dat hij was begonnen met het oplichten van mensen omdat hij geld nodig had. "Ik woonde begeleid, maar was er daar uitgezet. Ik stond op straat en kon geen uitkering krijgen, omdat ik geen adres had. Dan krijg je na een week wel honger", zei de man in de rechtszaal. "Het was dit of woninginbraken plegen. Nou, zo'n type ben ik niet."

Inmiddels heeft de jonge Assenaar weer onderdak en wil hij weer naar school, vertelde hij de rechters. De verdachte uit Emmen zit nog altijd in voorarrest.

De rechtbank doet uitspraak op 12 oktober.