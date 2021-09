Petje Af start zondag in Coevorden: ‘Deze ontwikkeling kan voor kinderen het verschil maken’

Petje Af start zondag 3 oktober in het Fablab in Coevorden (Rechten: Stichting Petje Af)

Petje Af is geen ouderwetse zondagsschool, maar een project om nieuwsgierige kinderen de kans te bieden om op hun vrije zondagen kennis te maken met zeven verschillende beroepen. Aanstaande zondag is de officiële start in het Fablab bij De Nieuwe Veste in Coevorden.

In blokken van vier zondagen maken kinderen van 10 tot en met 14 jaar kennis met telkens een ander beroep. Daarbij komen professionals een gastles geven, gaan de kinderen echt op pad naar de werkplek of een museum en geven ze vervolgens zelf presentaties over wat ze geleerd hebben.

Kans om te ontwikkelen

"We willen kinderen een kans bieden om zichzelf te ontwikkelen, vrienden te maken en een netwerk op te bouwen voor de toekomst", vertelt Manda Boon, locatiemanager van Petje Af Coevorden, dat sinds mei bestaat. "Deze ontwikkeling kan voor kinderen het verschil maken."

De organisatie wil dat kinderen gelijke kansen krijgen. "Op deze manier kunnen kinderen ontdekken waar hun talenten liggen en wij willen met ons team van coaches en gastdocenten laten zien dat ze alles kunnen doen wat ze willen", legt Boon uit. "Het is bedoeld voor iedereen."

Gratis, maar wel met regelmaat

Deelname aan Petje Af is gratis, maar dan wordt wel van je verwacht dat je er (bijna) altijd bent. Boon: "Alleen dan kunnen we met een vaste, regelmatige groep werken en leer je het meest. Ook ouders moeten een keer per blok een presentatie van hun kind bezoeken."

Buiten de stad

Het is de bedoeling om na een aantal maanden, in het voorjaar van 2022, het project uit te breiden naar dorpen in de gemeente Coevorden. De locatiemanager zit vol ideeën: "Het Esdal College in Oosterhesselen zou bijvoorbeeld een mooie plek zijn. We zouden de kinderen dan met een busje uit verschillende dorpen op kunnen halen."

De landelijke organisatie Petje Af zet zich in voor 'een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontdekken én in te zetten voor de toekomst'. De afdeling in Coevorden ontvangt subsidies van onder meer de gemeente Coevorden, het Rudie Zwolsfonds, het Oranjefonds, het Kansfonds en werkt samen met scholen en ondernemers uit de buurt.

Introductie

Zondag is de officiële opening met een kennismaking voor de deelnemers en hun ouders en komt wethouder Joop Brink langs om samen met de kinderen de contracten te tekenen. Het eerste thema is techniek en wordt verzorgd door het Fablab zelf, maar een echte gastles is er de eerste dag nog niet. Wel krijgen de kinderen een show vol wetenschappelijke proefjes voorgeschoteld van Mad Science.

Nieuwsgierige kinderen kunnen zich nog altijd aanmelden via coevorden@petjeaf.nl.