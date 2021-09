Raad Tynaarlo verdeeld over toekomst vliegveld Eelde

De gemeenteraad van Tynaarlo is verdeeld over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE). Toch is gisteravond besloten dat er een overbruggingsfinanciering komt.

Het vliegveld heeft het financieel moeilijk. Zonder rijksbijdrage redt het vliegveld het niet, vertelde directeur Meiltje de Groot gisteravond tijdens de raadsvergadering. De lobby om een structurele bijdrage van het Rijk te krijgen is al een tijd bezig. Maar nu het kabinet demissionair is, worden hier geen knopen over doorgehakt. Aandeelhouders willen vertrouwen in het vliegveld uitstralen om zo de lobby in Den Haag verder te helpen.

Het college van Tynaarlo, de gemeente Tynaarlo is een van de aandeelhouders, vindt het daarom belangrijk dat de gemeenteraad expliciet zegt vertrouwen te hebben in het vliegveld. Toch kan niet iedereen kan dat vertrouwen toezeggen. Zo is Leefbaar Tynaarlo negatief over het toekomstperspectief. "Wij voorzien donkere wolken en maken ons ernstige zorgen over de toekomst", laat fractievoorzitter Jurryt Vellinga weten. Ook Anneke Lubbers van de PvdA laat weten geen vertrouwen te hebben in de luchthaven.

Geldsteun

Naast het vertrouwen, ging het gisteravond ook over geld. In een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad een overbruggingsfinanciering toe te kennen voor dit jaar en komend jaar. In totaal wordt samen met de andere aandeelhouders twee miljoen toegekend om de luchthaven in de benen te houden.

De gemeenteraad stemt hier schoorvoetend mee in. Net als met het naar voren halen van gelden die eigenlijk bestemd waren voor 2023 en een extra subsidie van 20.000 euro van de brandweerkazerne op het vliegveld. Zo ziet Leefbaar Tynaarlo geen heil in het vliegveld en ziet de partij liever dat de gemeente het geld leent in plaats van geeft, maar dat voorstel krijgt alleen bijval van GroenLinks en haalt het dus niet.

Vertrouwen

Partijen CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en VVD spreken het vertrouwen in GAE wel uit. De raadsleden van die partijen geloven in een serieuze of zelfs rooskleurige toekomst en dragen het vliegveld een warm hart toe. Daarmee krijgt Groningen Airport Eelde nu nog steun vanuit de gemeenteraad van Tynaarlo. Dat heeft mede te maken met een koerswijziging van het vliegveld: De komende jaren richt het zich meer en meer op vliegen op waterstof en elektrisch vliegen.

Lees ook: