Nog één miljoen en Grolloo kan beginnen met transformatie Markehuis

Hopeloos verouderd, vervallen of verpauperd is het Markehuis niet. Integendeel. De muren zitten strak in de verf en de vloeren zien er ondanks het vele gebruik prima uit. Dit dorpshuis leeft. Er wordt gebiljart, gefitnest, gevoetbald, gegymnastiekt en vooral veel koffie gedronken. Maar, vindt een groep dorpeling, bepaalde ruimtes mogen wel eens meer met de tijd meegaan.

Kletterende tegeltjes

"Je ziet aan deze kale muur wel waarom we hier iets anders mee willen", zegt Roelof Dilling. De coördinator van de vernieuwingsplannen wijst naar de plek aan de wand in de doucheruimte van een krappe kleedkamer uit de vijftiger jaren. Tot voor kort hingen hier keurige rijtjes met witte badkamertegeltjes. Nu resten enkel wat groene strepen, plakken beton en op de grond wat hoopjes gruis. "Dat is niet in een woedeaanval gebeurd na een nederlaag SGO, maar de tegels vielen opeens vanzelf naar beneden." Alsof het gebouw zelf al aanvoelde dat het tijd wordt voor vernieuwing.

Net als de tegeltjes valt de rest van de gebreken pas op als je gedwongen wordt er aandacht aan de besteden. De ruime toneelzaal, die er prima uitziet, is te groot voor de clubs die er gebruik van maken. "Als nu de biljartclub een avond speelt, moeten we die hele zaal reserveren. Het zou beter zijn als we de ruimte kunnen opdelen, zodat er meer groepen tegelijkertijd in kunnen", legt Dilling uit.

Voorzieningen naar Grolloo

Verder is er een opslagprobleem voor de spullen van de verschillende verenigingen, groeit de fitnessruimte uit zijn jasje en kan de keuken wel een upgrade gebruiken. En als je alles dan toch gaat aanpakken, dan gelijk maar in één keer goed. "We willen het dorpshuis veranderen in een dorpshub, een knooppunt waar het hele dorp bij elkaar komt en waar diensten worden aangeboden. Zo zouden we graag zien dat de huisarts of een fysiotherapeut hier een ruimte beschikbaar krijgt, zodat mensen niet steeds naar Rolde, Gieten of Assen moeten", legt Dilling uit.

De ligging van Het Markehuis speelt daarbij een belangrijke rol. De basisschool en de velden van sportvereniging SGO liggen op een steenworp afstand. Pal naast het dorpshuis komen nieuwe zorgappartementen. De bewoners daarvan kunnen zo gemakkelijk een wandelingetje maken voor hun dagelijkse kop koffie of wekelijkse kaartavond. Zo komen jong en oud op dat knooppunt samen.

Langer in het dorp

De komst van die woningen moet er daarnaast voor zorgen dat oudere inwoners langer in Grolloo kunnen blijven wonen, in plaats van te moeten verhuizen naar een verzorgingstehuis in een andere plaats. Ouderen die nu, omdat ze niet weg willen, in hun eigen huis blijven wonen, kunnen dan toch in Grolloo blijven. Hun woningen, zo is de gedachte, komen dan weer vrij voor jonge gezinnen, die dan niet uit Grolloo weg hoeven.

De plannen voor Het Markehuis en de zorgwoningen moeten er samen voor zorgen dat Grolloo voor alle inwoners leefbaarder wordt. Maar daar is wel een dikke portemonnee voor nodig. De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft al een flinke stapel bankbiljetten gedoneerd, in de vorm van een subsidie van een half miljoen euro. "Dat is een geweldige basis, maar we hebben meer financiers nodig. We hebben zelf gespaard, gaan fondsen aanschrijven en hopen op een bijdrage vanuit de provincie Drenthe", vertelt Dilling.

1 miljoen euro

De bouw van de zorgwoningen gaat in 2022 van start en de inwoners staan te popelen om ook met hun dorpshuis aan de slag te gaan. Eerst moeten er nog behoorlijk wat centen, zo'n één miljoen euro, op tafel komen. Maar als alles meezit, wil Dilling volgend jaar al beginnen. "Het liefst begin ik morgen direct al, maar dat is helaas niet haalbaar. Maar ik hoop toch wel dat we in 2024 een prachtige feestelijke opening van het nieuwe Markehuis kunnen houden."