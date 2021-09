Wat vind jij: Ik vind twee prikken wel genoeg

Dat het ministerie zich concreet voorbereidt op een derde en mogelijk zelfs vierde coronaprik voor de hele bevolking in 2022 was nog niet eerder bekend. Het ministerie benadrukt dat het op dit moment niet zeker is of het opnieuw inenten van de hele bevolking noodzakelijk is. Volgens een woordvoerder is dat "afhankelijk van het beschermings- en besmettingsniveau".

