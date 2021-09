Ook met koeien is Drenthe dunbevolkt

Drenthe is relatief dunbevolkt als het gaat om melkkoeien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat in Drenthe ruim anderhalve koe per hectare landbouwgrond wordt gehouden. Alleen in Noord-Holland ligt dat aantal lager.

Een melkbedrijf heeft dit jaar gemiddeld 103 koeien, tien jaar geleden waren dat er nog 76. Daar hoort ook bij dat die bedrijven meer grond hebben: het gemiddelde van 58 hectare is bijna twaalf hectare meer dan in 2011.

Geen koeiendrukte in Drenthe

Volgens de peiling van het CBS worden in Noord-Brabant de meeste koeien per hectare gehouden: 2,21. Flevoland volgt daarna, met 1,96. In Noord-Holland hebben de koeien de meeste ruimte: daar leven 1,52 koeien per hectare. In Drenthe delen 1,59 koeien die ruimte. Gemiddeld neemt de drukte in de wei wel iets toe. In 2011 werden op een gemiddeld bedrijf met melkkoeien nog 1,63 melkkoe per hectare cultuurgrond gehouden, in 2021 zijn dat er 1,77.

De rundveestapel in Nederland is het afgelopen jaar nauwelijks veranderd. Het CBS doet de peiling op 1 april, toen waren er 1,57 miljoen melkkoeien. Dat is 1,4 procent minder dan een jaar daarvoor, maar er is wel meer jongvee (+ 1,4 procent). Hoe groot het gemiddelde melkveebedrijf in Drenthe is heeft het CBS niet berekend.