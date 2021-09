Praot Drents Met Mij met muzikant en stadjer Bert Hadders

Stadjer Bert Hadders is de vijfde gast in de nieuwe reeks. Stadjer en geen Twaide Mondjer? "Al vattig jaor woon ik in Grunnen. Ik vuil mie een stadjer, gain Drent. Mot ik nou weer naor huus?"

Maar hij kan niet ontkennen dat hij Drents is. "Ik ben geboren in Twaide Mond en veur zover als ik terug ken kieken in de familiegeschiedenis bennen het van baaide kanten allemaol Drenten. Allent ik ben even een stukkie over de grens verhuusd, omdat daor een grote stad is."

Overainkomsten

Hadders verhuisde naar Groningen voor de muziek. "In Twaide Mond zat ik ook wel in bandjes, mor daor was het veul moeilijker om muzikanten te vinden. In Grunnen gebeurde het in de jaoren '80, dus dan mos ik daor mor hin."

Hij begon in Engelstalige bands, inmiddels kennen we hem als streektaalzanger. Zelf noemt hij het vaker Gronings dan Drents: "Ik denk dat de maisten in Twaide Mond zeggen dat ze Grunnings praoten. Het liekt der ook meer op, ook al valt het onder het Drents. Tegenwoordig is het allemaol Nedersaksisch, mor in Drenthe blieft het altied een dingetje. Ik ben der altied veur om de overainkomsten te zuiken, nait de verschillen. We verstaon mekaor toch prima?"

Zingen

Zingen in de streektaal levert veel voordelen op. "Het kost veul minder muite, want ik heb altied een onderwaarp. In mien nummers heb ik een soort aigen wereld van de veenkolonies maokt. Ik heb het wat romantiseerd en der veul bie fantaseerd. De Bosklopper Tapes? Nee, dei waren der nait echt."

Hadders denkt niet dat hij een groter publiek had bereikt met Engelstalige muziek: "Aans had ik dat wel daon. Het is een klain wereldje, mor ik ken der van leven en dat vind ik al huil wat. Tuurlijk, ik wil ook wel 'ns 100.000 plaoten verkopen, mor dat zit der nait in. Ik mopper nait, want als ik wakker word dan denk ik: wat ben ik? Ik ben muzikant. En dat was wat ik wol toen ik naor Grunnen ging."

Wil je weten waarom de 'wichter in de Veenkolonies' niets van hem moesten hebben? En waarom het hem maar niet lukt om zijn dochter Veenkoloniaal-Drents te leren? Luister dan de hele aflevering hier of op Spotify of je favoriete podcastapp.

