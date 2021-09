Opnieuw onrustige avond in centrum van Roden

Het was gisteravond opnieuw onrustig in het centrum van Roden, meldt de politie. In tegenstelling tot de nacht van maandag op dinsdag hoefde de politie niet met geweld in te grijpen.

Het is de week van de Rodermarkt in het dorp, waardoor vooral 's avonds grote groepen mensen op de been zijn in het centrum. In de nacht van maandag op dinsdag liep het uit de hand en greep de politie bij meerdere opstootjes in met de wapenstok. Er werd één verdachte opgepakt.

Rodermarkt

Gisteren vond de jaarlijkse paardenmarkt plaats in het dorp. Officieel was die afgelast vanwege corona, maar uiteindelijk kwamen er toch handelaren met zo'n tweehonderd dieren naar de brink in het dorp. 's Avonds was het volgens de politie opnieuw erg druk in het centrum en vonden er ook weer opstootjes plaats. De politie was met meerdere eenheden in het dorp en ook de Mobiele Eenheid (ME) stond zichtbaar paraat om in te grijpen.

Uiteindelijk liep het met een sisser af. De politie heeft meerdere groepen aangesproken en ook wat mensen weggestuurd uit het centrum. Rond elf uur was het weer rustig. Er is niemand aangehouden.

Lees ook: