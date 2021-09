Nieuwe rugbyclub Meppel alleen voor dames: 'Omgekeerde wereld'

"Het is een beetje omgekeerde wereld", zegt initiatiefnemer Natasja Oord. Zij heeft met een groep vriendinnen de rugbyclub opgericht in Meppel en die is 'ladies only'. Dit is uniek in Noord-Nederland. "Ik denk dat het juist mooi is. Dat het andere ontwikkelingen brengt dan wanneer mannen het voor het zeggen hebben."

Meer aandacht

Er staan nog geen lijnen op het veld en er zijn nog geen officiële doelpalen, maar dat mag de pret niet drukken. Twee keer per week staan ongeveer 14 dames van nieuwe rugbyclub Black Panthers op het veld om te trainen. Het veld lenen ze van voetbalclub MSC.

De enige man op het veld is trainer Robert Plaizier. "Dit is het grappigste wat ik in tijden heb gedaan." Hij waardeert het enthousiasme van de dames. "Mannen moeten eerst altijd even mopperen. Maar dit is gewoon leuk."

"We draaien het helemaal om", zegt speelster Denise Gruppen. "En we kijken wel hoe ver we komen. Alleen al de aandacht voor damesrugby is een goede eerste stap."

Bekijk hieronder de video over de Black Panthers:

Rugby wordt gespeeld met een ovalen bal en wordt gezien als een harde sport. Van oudsher werd het vooral gespeeld door heren, maar de dames zijn in Nederland met een opmars bezig.

"In deze maatschappij is het natuurlijk heel ouderwets om dames en heren te scheiden in sporten. Maar rugby is zo fysiek dat je dat doorgaans niet gemengd kan spelen", zegt Denise Gruppen. "Maar dat betekent niet dat dames minder zijn in deze sport. Zij kunnen net zo goed leuk rugby spelen."

Wat maakt vrouwen dan anders dan mannen? "Ik denk het vele overleggen", lacht Oord. "Maar ik denk dat het daardoor wel open blijft. Iedereen mag zeggen wat hij wil en dat wordt serieus genomen."

Heren welkom

Nu is het niet zo dat er voor mannen geen toekomst is in Meppel. De club wil graag uitbreiden met jeugd. En daar hoort uiteindelijk ook een herenteam bij. "Anders ben je de jongens weer kwijt als ze doorstromen vanuit de jeugd", vertelt Natasja Oord.

Maar eerst zijn de dames aan zet. De Black Panthers willen volgend seizoen met een eigen team beginnen in de competitie in de derde klasse. Daarvoor hebben ze nog wel wat extra spelers nodig. Iedereen is welkom, al moet je als vrouw ook een beetje ballen hebben voor deze sport.

"Wat voor postuur je ook hebt, of wat voor karakter. Dat maakt niet uit, maar je moet wel een beetje stoer zijn", vertelt Natasja Oord met een lach op haar gezicht.

Lees ook: