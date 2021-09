Dertig positieve tests in de afgelopen 24 uur, geen overlijdens en ziekenhuisopnames

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur dertig mensen positief getest op corona. Dat is minder dan gisteren (42 positieve tests). Er zijn geen mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, en er zijn geen overlijdens met corona gemeld.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het weekgemiddelde van Drenthe ligt momenteel op 31 geregistreerde positieve testen per dag.

Emmen heeft het grootste aandeel in het aantal positieve tests in onze provincie, namelijk elf. In vijf gemeenten testte niemand positief.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus (bron: RIVM, 29-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1642 7 20 Assen 4569 (+3) 72 15 Borger-Odoorn 1798 33 15 Coevorden 3308 (+6) 60 32 Emmen 10317 (+11) 184 81 Hoogeveen 5480 (+3) 81 42 Meppel 2704 34 27 Midden-Drenthe 2354 (+3) 38 30 Noordenveld 2104 (+1) 34 26 Tynaarlo 1974 (+3) 25 24 Westerveld 1110 17 21 De Wolden 2238 34 26 Onbekend 66 0 0

Landelijke cijfers

Het gemiddelde aantal positieve tests steeg de afgelopen twee dagen licht, maar daalt nu weer. Nederland kwam vandaag boven de grens van 2 miljoen positieve tests uit. Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Vandaag, op dag 581 van de uitbraak, staat de teller op 2.001.347 positieve tests.

Het RIVM kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 1776 meldingen van positieve tests. Dat is iets lager dan vorige week woensdag, toen bijna 1900 mensen positief werden getest. In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 11.618 positieve tests, gemiddeld bijna 1660 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli.

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een coronapatiënt is bevestigd en geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 36 meldingen van sterfgevallen met corona, gemiddeld iets meer dan vijf per dag en op een min of meer stabiel niveau.

Sinds het begin van de uitbraak registreerde het RIVM 18.168 sterfgevallen met corona, maar het werkelijke aantal zal hoger liggen.