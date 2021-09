Johanna laat zich opsluiten om van het roken af te komen: 'Wie niet waagt, die niet wint'

Je vrijwillig laten opsluiten om met professionele hulp van het roken af te komen. Johanna Koning uit Nieuw-Weerdinge heeft besloten dat het in ieder geval een poging waard is, om op die manier van haar inmiddels 35 jaar durende rookverslaving af te komen. Ze zit om die reden straks een kleine week in het Stoptoberhuis in Vinkeveen.

"Nu mag het nog hè?", lacht ze als in haar woning duidelijk te ruiken is dat er iemand woont die wel van een sigaretje houdt. "Normaal rook ik niet in huis hoor", nuanceert ze. "Maar de laatste tijd toch wel. Komt een beetje door zenuwen waar ik last van heb. Het is wat spanning die op me af komt en misschien ook wel door wat me straks in Vinkeveen staat te gebeuren", zegt ze.

Schuldbewust

Koning ondernam in de 35 jaren waarin ze rookt al weleens pogingen om te stoppen. "Ik ben zelfs weleens twee jaar gestopt geweest, maar dan toch weer beginnen he. Dom, ik weet het", klinkt het schuldbewust. "Ook toen waren het de zenuwen waar ik last van had. En je denkt dat een sigaret helpt, maar je hebt er geen fluit aan. En toch doe je het. Ik wil er héél graag van af."

Toen ze de mogelijkheid kreeg om in het Stoptoberhuis van het roken af te komen, besloot ze te stoute schoenen aan te trekken en zich op te geven. "Wie niet waagt, die niet wint", lacht Koning. Donderdagochtend maakt ze, samen met nog 25 andere rokers, haar entree in het huis. "Ik word opgehaald met een speciale Stoptoberbus. Best wel even spannend."

Nog één laatste sigaret

Als alle tijdelijke bewoners van het Stoptoberhuis in Vinkeveen zijn gearriveerd, mogen ze meteen allemaal nog één laatste sigaret roken voordat ze aan hun uitdaging beginnen. "Dan gaan we het huis in en is het einde verhaal", zegt Koning, die vervolgens een maand lang dagelijks anderhalf uur coaching krijgt. "Daarnaast worden we afgeleid met activiteiten en gaan we sporten. Maar hoe alles er precies uit gaat zien is een verrassing", weet Koning.

Op dit moment rookt ze nog anderhalf pakje shag per week, maar als het aan haar ligt, behoort die gewoonte na komende maand tot het verleden. "Als het nu niet gaat lukken, dan lukt het nooit meer. Dat gevoel heb ik echt. Maar ook na die vijf dagen in het Stoptoberhuis worden alle deelnemers nog van alle kanten gesteund. Hopelijk mag ik mezelf over een week een ex-roker noemen."