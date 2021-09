Kritiek op plan om medewerkers Drentse bedrijven meer te laten fietsen

Het plan Drenthe Reist Duurzaam, om werknemers in Drenthe vaker op de fiets naar het werk te laten gaan, is ondanks kritiek vanmiddag toch door Provinciale Staten aangenomen. Een flink deel van PS vindt het plan nog wel te vaag en zet vraagtekens bij de te halen doelen.

Ook Drenthe moet haar steentje bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. De provincie heeft immers het klimaatakkoord ook ondertekend. In het plan Drenthe Reist Duurzaam richt klimaatgedeputeerde Cees Bijl zijn pijlen op de auto, omdat die van alle vervoersvormen in Drenthe 92 procent van het broeikasgas CO2-uitstoot. Omdat de Drenten veelal moeten rijden vanwege hun werk, wil Bijl (PvdA) met grotere werkgevers in Drenthe afspraken maken over fietsregelingen voor medewerkers.

Twijfels

Maar PVV, Sterk Lokaal, FvD, JA21, VVD en CDA hebben twijfels bij de effectiviteit van Bijls plannen en hebben moeite met de vrijblijvendheid ervan. PVV'er Bert Vorenkamp zei in de Statenvergadering dat hij het geld liever steekt in het isoleren van woningen. Dat brengt de CO2-uitstoot volgens hem zeker omlaag. "Wij zien de urgentie om via woon-werkverkeer klimaatverandering tegen te gaan niet zo. Door de coronacrisis is het beoogde effect (minder autoreizen, red.) al bereikt."

Volgens GroenLinks-Statenlid Ewoud Bos moeten zowel het woon-werkverkeer als woningisolatie worden aangepakt. Er zijn volgens hem alweer net zoveel files als voor de coronacrisis. "Het is namelijk niet vijf voor twaalf, maar al over twaalf uur."

250 Drentse bedrijven

Bijl wil met bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers afspreken hoeveel CO2 ze de komende jaren minder gaan uitstoten. Voor een aantal grotere werkgevers is dit niet vrijwillig, zoals de provincie zelf, gemeenten en andere overheidsinstellingen. Die zijn namelijk gebonden aan het klimaatakkoord.

De vrijblijvendheid gaat er binnenkort bij andere werkgevers ook af, waarschuwde Bijl. Een nieuw kabinet komt wel met normen voor bedrijven met meer dan honderd werknemers, verwacht hij. In Drenthe gaat dat om ongeveer 250 bedrijven. Bijl: "De handhaving daarvan komt deels bij onze RUD te liggen. Als je handhaving zo vriendelijk mogelijk wilt laten verlopen, moet je aan de voorkant stimuleren dat werkgevers de CO2-uitstoot omlaag brengen, dan hoef je straks minder te handhaven."

PvdA'er Jos Schomaker schoot zijn partijgenoot te hulp met de vraag hoe de andere provincies dit aanpakken Bijl: "Iedere provincie heeft of krijgt een organisatie die dit gaat aanjagen. We lopen in Drenthe vaak voorop, maar in dit geval zeker niet. Maar we kunnen wel leren van hoe de andere provincies dit soort dingen hebben aangepakt."

Geen schoonheidsprijs

Maar ook collegepartijen CDA en VVD zitten met het plan in hun maag. De financiële onderbouwing rammelt volgens CDA'er Eline Vedder. PS-nestor Jan Smits van de VVD reageerde dat het plan schoonheidsprijs verdient. Vedder stelde voor niet over het plan te stemmen, maar het eerst terug te sturen naar de tekentafel, maar dat weigerde Bijl.

"We kunnen het hard tegen hard spelen, maar daar is het bevorderen van duurzaamheid niet mee geholpen", reageerde Smits. Dus stemden deze twee collegepartijen uiteindelijk wel voor en bleven alleen JA21, PVV, Sterk Lokaal en FvD tegen. Bijl beloofde binnenkort met een concreter vervolg te komen en jaarlijks verslag uit te laten brengen aan de Staten.