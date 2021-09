Provinciale Staten: Drentse veteranen verdienen blijk van waardering

In Hoogeveen is voor het gemeentehuis sinds dit jaar een anjerperk om veteranen te eren (Rechten: RTV Drenthe)

De motie van Harry Omlo van JA21 in Provinciale Staten om een blijk van waardering te geven aan alle Drentse veteranen, nu de veteranendag al twee keer vanwege corona niet is doorgegaan, werd statenbreed aangenomen. Maar hoe die blijk van waardering er dan uit moet komen te zien is nog niet bekend.

Voorzitter Henk van der Boer van de Stichting Drentse Veteranen die bij de stemming in PS aanwezig was denkt dat het goed is dat de veteranen daar zelf een idee over aandragen. De stichting en Gedeputeerde Staten gaan samen peilen bij veteranen hoe zo'n blijk van waardering er uit kan komen te zien.

Omlo heeft er wel suggesties voor. "Denk aan een beeldje, denk aan de ontwikkeling van een Drents veteranenembleem. Maar het moet vooral met de veteranen samen gebeuren."

Suggesties uit PS

Provinciale Staten zelf gaven GS nog wel wat suggesties mee. PVV'er Nico Uppelschoten: "Meer namen van veteranen op Drentse viaducten en bruggen." CDA'er Bart van Dekken: "Betrek Defensie ook bij de uitwerking. Goede geestelijke nazorg bij bijvoorbeeld PTSS is niet voor alle veteranen altijd bereikbaar. Het zou jammer zijn als tijdens het uitdelen van de blijk van waardering we achter dit soort dingen moeten komen."

Veteranen in alle soorten en maten

Volgens Van der Boer is er een scala aan veteranen aan Drenthe. "De oudste heeft in de Tweede Wereldoorlog nog in Normandië gediend. De jongste in Afghanistan. En daar zit van alles tussen. KNIL, Libanon, de open wond Screbrenica niet te vergeten. Allemaal met een kras op de neus. Bij de één een krasje, bij de ander een flinke wond."

De Drentse Veteranendag staat voor volgend jaar gepland op 9 april.

