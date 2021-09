Strijd voor 60 op de Norgervaart toch nog niet helemaal gestreden

De strijd voor maximaal 60 km per uur in plaats van de huidige 80 kilometer per uur op de N373 langs de Norgervaart is nog niet helemaal beslecht. Dat bleek in Provinciale Staten.

Want in in het Provinciaal Inpassings Plan voor de reconstructie van de provinciale weg langs de Norgervaart staat nog met geen woord dat de snelheid van 80 naar 60 gaat. Dat moet apart geregeld worden in een Verkeersbesluit alleen voor de N373. Dat verkeersbesluit heeft gedeputeerde Cees Bijl op 8 september toegezegd aan PS.

60 of toch 80?

Is 60 dan straks bij het aparte verkeersbesluit voor de Norgervaart nog een formaliteit of zoekt Bijl toch nog manoeuvreerruimte? Hij wil in ieder geval op 15 december met PS praten over de invoering van 60 als maximumsnelheid op provinciale wegen op plekken waar het nu nog 80 is, want je kunt er volgens hem vergif op innemen dat deze vraag straks op meerdere plekken in Drenthe gaat spelen als de Norgervaart 60 zou gaan worden.

Bijl: "het is voor de N373 nog niet zeker dat het 60 gaat worden maar ook niet dat het 80 blijft." Dat was voor de SP-fractievoorzitter Wim Moinat reden om tegen de reconstructie van de weg en het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) te stemmen. Het CDA dat ook naar maximaal 60 km/u wil stemde wel voor. CDA'er Eline Vedder: "Er is ons een apart verkeersbesluit over de Norgervaart beloofd dus daar wachten we op." Daar moet volgens Vedder wel in staan dat de maximumsnelheid 60 gaat worden.

Reconstructie slecht voor planten en dieren

De Partij voor de Dieren stemde overigens ook tegen de reconstructie van de N373 Norgervaart. Fractievoorzitter Renate Zuiker vindt het een slechte zaak dat de weg verbreedt moet worden en dat daarvoor berm op de kop moet en een deel van de Norgervaart wordt gedempt en versmald. "Niet goed voor planten en dieren, dus stemmen we tegen." Als de snelheid naar 60 gaat moet het plan voor de reconstructie ook worden aangepast en kan het minder drastisch, zo redeneert Zuiker.

Vernieuwde N373: slepend dossier

Er wordt al jaren gesteggeld over de snelheid die het te reconstrueren wegvak tussen Norgerbrug en Huis ter Heide moet krijgen na de werkzaamheden. Omwonenden van de weg, inwoners van Huis ter Heide en de gemeenten Midden Drenthe en Noordenveld hebben allemaal gepleit voor gehele of gedeeltelijke verlaging van de snelheid. Tot kort geleden wilden verkeersgedeputeerde Bijl en zijn voorganger Henk Brink er in ieder geval niet aan. De N373 is een zogeheten gebiedsontsluitende weg of (door)stroomweg. Op zulke wegen mag je in Drenthe meestal 80 kilometer per uur, soms 100.

