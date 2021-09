Gedetineerde krijgt extra celstraf opgelegd voor mishandeling in de gevangenis

De man zat in de gevangenis in Veenhuizen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Een 53-jarige man is voor een mishandeling in de gevangenis in Veenhuizen veroordeeld tot een maand cel. Hij sloeg een medegedetineerde met zijn vuisten tegen het hoofd.

De man zat vorig jaar in augustus in Veenhuizen vast voor het doodsteken van een 72-jarige gehandicapte man in 2017, in een verzorgingshuis in Tegelen. Vorige zomer kreeg de 53-jarige op de luchtplaats ruzie met een medegevangene. Hij stompte het slachtoffer, waardoor de ander een hersenschudding, oogletsel en gebitsschade opliep.

'Ik ben geen Badr Hari'

De man zei tegen de rechter dat hij met de vlakke hand sloeg. "En daar krijg je niet zulk letsel van. Ik ben geen Badr Hari." Volgens medegedetineerden en gevangenispersoneel sloeg de man wel degelijk met zijn vuisten. "Dat is gelogen, ze spannen samen tegen mij", zei de man.

Geen rapport

De officier van justitie eiste acht maanden cel voor zware mishandeling met voorbedachten rade. "Een dergelijk ernstig geweldsincident verstoort de orde in gevangenis en doet iets met het veiligheidsgevoel', zei de aanklager. Van het letsel waren geen foto's of een letselrapportage, waardoor de rechter niet kon vaststellen of het zwaar letsel betrof. Zij veroordeelde de man voor het lichtere feit 'mishandeling met voorbedachten rade'. Hierdoor viel de straf lager uit.