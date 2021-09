Plan tegen beweegarmoede in Meppel: 'Alle sportclubs aan elkaar koppelen'

"Dit is een enorm maatschappelijk probleem", stelt Marco de Grip. De hoofd jeugdopleidingen van voetbalclub MSC in Meppel maakt zich grote zorgen over fitheid van de jeugd. Daarom introduceert MSC een nieuw plan dat kinderen 'fysiek intelligent' moet maken.

Kinderen krijgen straks te maken met tien verschillende sporten. Daarvoor zoekt hij de samenwerking met de andere sportverenigingen.

Voor de nieuwe koers bij MSC laat De Grip zich inspireren door René Wormhoudt. Die werkte 24 jaar voor Ajax en ontwikkelde een nieuw model van beweging. Daarbij ligt de nadruk op tien verschillende vormen van beweging. 'Trappen schieten en mikken' is één van die vormen, net als 'gaan en lopen'. Die vormen zijn wel bekend op het voetbalveld.

Maar 'gooien, vangen, slaan en mikken' is iets heel anders. "En het is slim om een kind volledig in beweging te krijgen zodat hij elke spier en zijn lichaam gebruikt. Dat heet brede motorische ontwikkeling", vertelt De Grip. Daarom zocht hij contact met de badmintonvereniging in Meppel. Zij nemen een paar trainingen van de voetballertjes over. "Omdat je veelzijdiger gaat bewegen ga je ook de andere spieren sterker maken."

Johan Cruijff

Ook 'Balanceren en vallen' is één van de tien vormen. "Van de week zag ik een filmpje van een voetballer. Hij viel maar rolde door, maakte een koprol en stond weer op. Jongelui van tegenwoordig komen niet eens meer rechtop. Omdat ze het niet gewend zijn. Sterker nog: waarschijnlijk raken ze geblesseerd bij de val omdat ze niet meer kunnen vallen. Daarvoor komt de judo-vereniging langs", aldus De Grip.

Om de voetballers te overtuigen trekt hij de vergelijking met Johan Cruijff. "Hij heeft in zijn jonge jaren veel honkbal gespeeld. Dat zag je later terug toen hij voetbalde. Bij honkbal leerde hij zijn bovenlichaam goed te gebruiken, daarom was zijn balans als voetballer beter. Het versterkt elkaar."

Dat de kinderen in aanraking komen met meerdere sporten moet ze ook langer in beweging houden. "Veel sporters stoppen al rond hun 16e", vertelt De Grip. "Maar onderzoekt toont aan dat sporters die meerdere sporten hebben gedaan ook langer actief blijven. Zij vinden sport aantoonbaar leuker en gaan soms door tot ver in de dertig. Dat gaat ook makkelijker omdat ze gezonder zijn."

Grote bewegingsarmoede

Het moet resulteren in betere voetballers, maar vooral in gezondere kinderen. Het hogere doel is terugdringen van de bewegingsarmoede onder jongeren. "Je ziet de fitheid van kinderen achteruitgaan", vertelt Grip. "Vroeger had je nog de ouderwetse gymles waarbij kinderen veel beweging kregen. Dat is sterk veranderd. Daarnaast wordt er minder buiten gespeeld en zie ik nauwelijks nog kinderen voetballen op de pleintjes."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft beweging onder jongeren onderzocht. Daaruit blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 12 en 20 jaar ruim tien uur per dag zittend doorbrengen. Daarbij is slapen niet meegerekend. "Zo'n getal is schrikken. Daarom moeten we nu wat voor de jongeren doen. Hoe bewegelijker kinderen zijn, hoe gezonder ze zijn en ze krijgen veel minder snel blessures. Dat directe verband is overduidelijk."

De sportschool groeit wel in populariteit onder jongeren. Daar heeft De Grip zijn twijfels bij. "Dat zijn vrij eenzijdige bewegingen. Daarnaast hebben teamsporten de trigger dat je tot het uiterste moet gaan. Dat heeft je hart zo nu en dan nodig."

Ouders zelf ook

De nieuwe oefeningen worden al in kleine vorm toegepast. "Door bijvoorbeeld te frisbeeën tussen de voetbaloefening door", aldus De Grip. Straks hoopt hij een extra trainingsavond in te stellen gericht op de nieuwe oefeningen uit andere sporten. "Wat mij betreft is daar elk kind uit de regio welkom."

De gemeente Meppel steunt het project met een subsidie. "Zij herkennen ook dat dit een groot maatschappelijk probleem is", vertelt De Grip. Hij het aan hem ligt wordt het uitgerold over heel Drenthe. "Dat kan makkelijk, als we trainers gaan opleiding om deze methode bij hun eigen club toe te passen."

Aan een oorlog tegen Netflix en Playstation-games waagt De Grip zich niet. "Het een moet het ander niet uitsluiten", zegt hij. "Als we ons best doen krijgen de kinderen er weer zin in. Dan gaan ze straks na een middagje gamen vol enthousiasme naar het sportveld." En dan hoeft het volgens de MSC'er niet bij de kinderen te blijven. "Als dit bij de kinderen ter sprake komt, kijken ouders zelf ook even in de spiegel. Het zou daarom mooi zijn als we die groep ook meer in beweging kunnen krijgen."

Lees ook: