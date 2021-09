Dress Red Day: bewustwording van hartklachten onder vrouwen blijft nodig

Vaak worden hartklachten herkend als een drukkende pijn op de borst, uitstralend naar de arm. Bij vrouwen zijn de symptomen vaak heel anders, waardoor de link met een hartinfarct niet snel gelegd wordt. "Naast conditieverlies en benauwdheid is een veelvoorkomende klacht bij vrouwen dat ze pijn in de kaken krijgen. Een soort kiespijn. De dames melden zich bij de tandarts, terwijl ze eigenlijk bij mij moeten zijn", zegt cardioloog Marloes van der Wielen.

Hartpoli specifiek voor vrouwen

Van der Wielen was ooit de eerste cardioloog in de Treant ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen. Omdat de cardiologische klachten zich bij vrouwen anders uiten dan bij mannen, heeft Van der Wielen samen met een collega, een speciale hartpoli opgezet, specifiek voor vrouwen. "Alleen moet je niet denken dat we hier stapels vrouwentijdschriften hebben liggen", lacht Van der Wielen.

Op de speciale hartpoli worden vrouwen gezien door vrouwelijke cardiologen. "Het vrouwenhart ziet er anders uit dan een mannenhart." Daarnaast zijn vrouwen een meester in het verkeerd interpreteren van klachten. "Benauwdheid wordt al snel toegeschreven aan een verkoudheid. Daarnaast zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van hartklachten anders, zo spelen hormonen een hele grote rol", legt Van der Wielen uit.

'Nooit gedacht aan mijn hart'

Marjon Niemeijer uit Hoogeveen herkent zich in het verhaal. Enkele weken geleden had ook zij benauwdheidsklachten. "Geen enkel moment heb ik aan mijn hart gedacht. Ik was gewoon wat buiten adem." Omdat de huisarts wist dat hartfalen bij Niemeijer in de familie zat, werd ze doorgestuurd naar de vrouwen-hartpoli van het Bethesda. "Toen bleek dat ik in sommige bloedvaten aderverkalking had. Ook zagen ze een vernauwing van de voorste kransslagader in het hart. Daarnaast had ik een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol."

Niemeijer kan het voorlopig af met tabletten. Blij is ze wel dat ze terechtkon op de vrouwen-hartpoli. Sinds december vorig jaar is de poli geopend. "En nu al hebben zich meer dan vierhonderd vrouwen bij ons gemeld. Zij geven aan dat ze liever door een vrouw gezien willen worden, omdat we die specifieke klachten kennen", zegt Van der Wielen.

De jaarlijkse extra aandacht op 29 september tijdens Dress Red Day voor hartproblemen onder vrouwen, blijft nodig vindt Van der Wielen. "Doordat er meer aandacht is, staan hart- en vaatziekten onder vrouwen niet meer op de lijst als doodsoorzaak nummer één. We hebben die teruggedrongen naar de tweede plaats. Maar we willen het nog verder naar beneden brengen. En daarom is het zo belangrijk dat vrouwen weten waar ze op moeten letten."