Plannen Rondweg Emmen vallen niet goed bij ondernemers: 'Wij maken ons grote zorgen'

"Een vlottere doorstroming op de Rondweg is voor ons belangrijk, maar dan wel met een heel goed oog voor wat dat allemaal met zich meebrengt aan neveneffecten voor bedrijven en voor bijvoorbeeld Barger-Oosterveld, wanneer de afslag Oude Meerdijk grotendeels dicht zou gaan", stelt Herman Idema namens het ondernemersplatform.

Inloopbijeenkomst wakkert zorgen aan

"Je moet je toch niet voorstellen dat enorme diepladers, graafmachines en grote dumpers straks over een soort schoolplein bij het stadion van FC Emmen vanaf de Rondweg naar en vanaf het bedrijventerrein Barger-Oosterveld moeten rijden? En wat denk je van al die tientallen vrachtwagens en het gewone verkeer?", gaat hij verder, "We maken ons zorgen en die zorgen worden steeds groter. Helemaal na signalen van leden uit Barger-Oosterveld over de inloopbijeenkomst die onlangs is gehouden."

Kruisingen als deze zullen in de nieuwe plannen verdwijnen (Rechten: MM Bereikbaar)

Ruis

Ondernemend Emmen vindt dat er in de huidige plannen voor de Rondweg juist knelpunten ontstaan, in plaats van dat ze worden opgelost. Het frustreert Idema dat de knelpunten bij de gemeente Emmen al lang en breed waren aangekaart, maar alles opnieuw moest toen de provincie eigenaar van de Rondweg werd. Ook laakt Ondernemend Emmen de manier waarop MM Communicatie, een samenwerkingsverband tussen provincie en gemeente, communiceert.

"Zij slagen er kennelijk niet in om een voor iedereen even helder beeld neer te zetten over wat wel en wat niet mogelijk is, of gedaan gaat worden. Er ontstaat makkelijk ruis en daardoor ook onrust, zoals blijkt uit de mailtjes en telefoontjes die ik mocht ontvangen. Die gingen bijvoorbeeld over de maximumsnelheid van 100 kilometer die er mogelijk komt."

Op de hoogte blijven

Idema stimuleert leden van Ondernemend Emmen dan ook om inloopbijeenkomsten en andere presentaties over de Rondweg-ontwikkelingen te blijven bezoeken, om goed op de hoogte te blijven. Dat moet ertoe leiden dat de Rondweg gereconstrueerd wordt zonder dat het ten koste gaat van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Barger-Oosterveld en de veiligheid van scholieren.

Lees ook: