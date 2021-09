Gevallen piloten geëerd in Nieuwlande

Onthulling Tweede Wereldoorlogmonument in Nieuwlande (Rechten: Ana Ivis / RTV Drenthe)

Op 29 september 1944 is het gevechtstoestel de Mosquito opgestegen voor een aanvalsvlucht in Duitsland. Diezelfde nacht wordt het toestel neergeschoten boven Zuidoost Drenthe. Het toestel stort neer aan de Veldweg in Nieuwlande, de twee piloten Peter William Fry en Harry Smith overleven het niet.

Vandaag, 77 jaren later, is er een herinneringsbord geplaatst op diezelfde plek aan de Veldweg in Nieuwlande. Eigenlijk zou het bord twee jaar geleden al geplaatst worden tijdens 75 jaar bevrijding. Maar door corona liep dat anders.

Daarom is er vandaag een groot feest van gemaakt. Groepen leerlingen van de basisscholen De Hoeksteen en De Driesprong uit Nieuwlande en De Zwarm uit Geesbrug waren aanwezig bij de onthulling, naast vele andere gegadigden.

Fly Over

Na diverse toespraken werd er een minuut stilte in acht genomen. Daarna vloog er een historisch vliegtuig over van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. De leerlingen van de basisscholen waren verrukt van de laag overvliegende Harvard en speculeerden hoe vaak het vliegtuig zou overvliegen. Er werd uitbundig gezwaaid en gejoeld.

"Het is niet om de vliegeniers te eren, maar ook voor de toekomst dat men stil blijft staan bij het belang van onze vrijheid", zegt locoburgemeester Jeroen Huizing.

Restanten van De Mosquito

Vervolgens ging iedereen naar het Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande. Daar is sinds 75 jaar bevrijding de tentoonstelling Memories Remain te zien, over het neergestorte vliegtuig en de twee piloten die om het leven zijn gekomen.

Een groep leerlingen staat om de restanten van het vliegtuig die tentoongesteld staan. "Het is toch geweldig dat ze na al die jaren allemaal stukjes van het vliegtuig hebben gevonden", zegt een leerling.

Marguelite Ronhaar is de curator van de tentoonstelling, zij heeft ook werkelijk met de familie van de omgekomen vliegers gesproken na al die jaren. "De familie van beide mannen is op de hoogte van het geplaatste bord en zijn erg blij. Maar ze zijn allen helaas te oud om er werkelijk bij te kunnen zijn."

Initiatiefnemers

Het plaatsen van het bord is een initiatief van Onderduikersmuseum De Duikelaar, St. Garnizoensstad Vesting Coevorden en de gemeente Coevorden.

Het bord is in samenwerking met Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe tot stand gekomen.