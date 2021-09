OBS Parkschool in Coevorden probeert pesten zoveel mogelijk te voorkomen

De leerlingen van groep 6A doen een samenwerkingsspelletje om elkaar beter te leren kennen. Ze houden elkaars handen vast en proberen ondertussen via de armen, het hoofd en de benen een hoepel door te geven. "Dat lukt alleen door samen te werken", legt Elise uit. "En zo leren we elkaar beter kennen." En dat is nodig, want sinds het begin van het schooljaar zitten er twee nieuwe jongens in de klas. "Dan ken je elkaar en praat je toch wat makkelijker met elkaar als je iemand alleen ziet zitten", vult Tio aan.

Eerste weken belangrijk

Niet alleen deze week, het hele jaar door is er op de Parkschool aandacht voor pesten. De eerste zes schoolweken waarin je elkaar net leert kennen, zijn heel belangrijk. Die noemen ze op school ook wel de gouden weken. "We beginnen in elke klas met het maken van regels", legt juf Ria Bischop van groep 1 uit. "Zelfs bij mij in groep 1, de kinderen zijn 4 jaar oud maar weten al heel goed wat ze willen. De regels als lief zijn voor elkaar, opruimen en elkaar helpen, hebben we uitgeprint en op legoblokjes geplakt."

Op andere legoblokjes staan de namen van de juf en de kinderen en zijn opgestapeld tot een piramide. "En we hebben elkaar plechtig beloofd om ons eraan te houden. En als een kind dat niet doet dan wijzen ze elkaar er ook op. 'Je hebt het beloofd', zeggen ze dan."

Kwink

De school is dit jaar gestart met de Kwink-methode, die is gericht op de preventie van pesten en leert de kinderen hoe je met elkaar omgaat. In de week tegen het pesten is het thema 'buitengesloten, uitgesloten'. "In elke groep heb je weleens kinderen die een beetje buiten de boot vallen", legt Kwink-coach Annelies Maas uit. "Het is als leerkracht heel belangrijk om dat te zien en de kinderen erbij te betrekken. Ze te leren dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of wat je leuk vindt, maar dat je samen een groep vormt."

Het is volgens de leraren juist belangrijk om al in groep 1 daarmee te beginnen. "Bij groep 1 begin je al met het aanleren van een goeie houding zodat je een fijne sfeer kunt creëren. Zodat je hoopt dat kinderen dat meenemen in groep 2 en 3 en verder en later ook op de middelbare school, voordat ze actief zijn op sociale media", zegt Bischop. Want waar pesten vroeger vooral op school gebeurde gaat dat nu online door. "En daar hebben wij geen grip op", zegt Maas. "Maar wat online gebeurt, nemen de kinderen wel mee naar school. En we gaan juist met ze in gesprek om ze uit te leggen wat de gevolgen zijn als je bijvoorbeeld een vervelend appje naar iemand stuurt."

In groep 6A is het vooral gezellig en kunnen de leerlingen het goed met elkaar vinden. Maar wat als er toch iets gebeurt wat je niet leuk vindt? "Dan zeg je: stop. En als dat niet helpt, ga je naar de juf."