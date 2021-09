Wat vind jij: Ik vind het prima als het huidige kabinet doorgaat

Gisteren had informateur Johan Remkes eerst negen partijen op bezoek om te eindigen met de VVD, D66 en het CDA. Toen partijleiders Rutte, Kaag en Hoekstra naar buiten kwamen gisteravond wilden ze alleen kwijt dat ze met hun fracties gingen overleggen, maar niet waarover. VVD en CDA waren er later op de avond uit, D66 nog niet.

Het lijkt er volgens de NOS op dat de gesprekken gaan over het voortzetten van het huidige kabinet. Hoewel die vier partijen ook na de verkiezingen in maart een meerderheid behaalden in de Tweede Kamer, lag dat niet meteen voor de hand. Vooral D66-leider Sigrid Kaag liet weten een andere, meer progressieve, koers te willen gaan varen en niet meer samen te willen werken met ChristenUnie.

Wat vind jij?

Op dat laatste kwam ze afgelopen weekend terug, maar zit een voortzetting van de huidige coalitie er dan alsnog in? Oftewel: is er maandenlang gepraat over allerlei mogelijke regeringsvarianten om uiteindelijk bij het 'oude' uit te komen? Het zou zomaar kunnen.

Wat vind jij? Terecht? Of kan dit, na alles wat er is gezegd en gebeurd - bijvoorbeeld de toeslagenaffaire - echt niet door de beugel en zouden we weer naar de stembus moeten?

Houd het netjes

We hanteren als omroep de regel dat mensen altijd hun mening moeten kunnen geven. We lezen de commentaren en ongepaste reacties proberen we zo snel mogelijk te verwijderen. We snappen dat sommige onderwerpen gevoelig liggen, maar we doen aan iedereen wel de oproep om de discussie netjes en rustig te laten verlopen.