Bijna de helft van de Drenten voelt zich eenzaam

Geen écht goede vriend of vriendin, een kleine kennissenkring of nauwelijks mensen om op terug te vallen: een op de negen volwassen Nederlanders voelt zich zeer eenzaam. Dat blijkt uit de meest recente Gezondheidsmonitor, een enquête-onderzoek uitgevoerd onder meer dan een half miljoen Nederlanders.

In Drenthe geldt dat bijna de helft van alle volwassen zich wel eens in meer of mindere mate eenzaam voelt. De gemeente Emmen springt er uit in de cijfers, 14,4 procent geeft aan zeer eenzaam te zijn. In Tynaarlo is het laagste percentage van de zeer eenzamen te vinden: 6,2 procent.

Ouderen

Uit het enquête-onderzoek blijkt dat 65-plussers zich vaker eenzaam voelen dan jongeren. Wat betreft ernstige eenzaamheid is weinig verschil te zien. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) probeert met een campagne om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen, met name onder mensen van 75 jaar of ouder. Vanaf vandaag tot en met 7 oktober wordt in dat kader de actieweek 'Week tegen Eenzaamheid' georganiseerd.

Over de cijfers

Op bovenstaande kaart vind je per gemeente terug welk deel van de volwassenen zich (ernstig) eenzaam voelt. Het gaat daarbij om cijfers uit de Gezondheidsmonitor, een groot vragenlijstonderzoek van GGD'en, het RIVM en het CBS die vorig jaar aan meer dan vijfhonderdduizend Nederlanders is voorgelegd.

Of iemand zich (ernstig) eenzaam voelt wordt gemeten aan de hand van een lijst van elf vragen. Het gaat daarbij om vragen als 'ik mis een echt goede vriend of vriendin', 'er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen', 'vaak voel ik me in de steek gelaten' of 'ik vind mijn kring van kennissen te beperkt'.

Mensen kunnen bij deze vragen kiezen tussen de antwoorden 'ja', 'min of meer' en 'nee'. Wanneer zij op minimaal drie van de elf vragen een negatief antwoord geven, worden zij in de cijfers als 'eenzaam' meegenomen. Vanaf negen ongunstige antwoorden wordt men in de cijfers meegenomen als 'ernstig eenzaam', bij elf van de elf is dat 'zeer ernstig'.