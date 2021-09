Buren Pand17 in Assen starten petitie: vrees voor meer evenementen

"We zijn niet tegen Pand17 en ook niet tegen andere ondernemers op het Stadsbedrijvenpark hier pal tegenover ons, maar het moet wel leuk blijven hier", zegt initiatiefneemster Margreet Boersma van de petitie. "En dat is het al een tijdje niet meer."

'Geen harmonie meer'

Met de petitie, die na een paar dagen meer dan vijftig keer ondertekend is, wil de buurt de gemeente Assen duidelijk maken dat ze niet zit te wachten op meer geluidshinder in de woonbuurt. En daar zijn ze wel bang voor, vooral omdat ze gehoord hebben dat er een wijziging van het bestemmingsplan 'in de lucht hangt'.

Volgens Margreet Boersma willen de bewoners vooral blijven genieten van 'het mooie beekdallandschap vlak om de hoek', ook al grenzen ze tegelijkertijd aan het Stadsbedrijvenpark. "Het wonen aan de Stoepen en de bedrijvigheid in het Stadsbedrijvenpark was lange tijd in goede harmonie. Maar helaas is daar het laatste jaar een kentering in gekomen", stelt de buurt in de petitie. Ze hebben ineens overlast door veranderingen bij een paar bedrijven, waarin ze als buurt niet gekend zijn.

Illegale kap boswal

Zo verdween dit voorjaar ineens de boswal tussen een paar huizen aan de Overstoep en het handelsbedrijf Krans. De complete boswal werd gekapt, omdat Krans zijn bedrijfslocatie ging vergroten, waarvoor het een vergunning kreeg. Maar in plaats van meters dikke begroeiing, dat ook het lawaai wat dempt, staat er al tijden een hek met een groen net. Van beplanting is geen sprake.

De buren aan de Overstoep vinden hun uitzicht flink verpest. Ze kijken nu uit op alle activiteiten van het bedrijf in verkeersafzettingen. Ook klagen ze over geluidsoverlast, wat al in de vroege ochtend begint. Er loopt inmiddels een klachtenprocedure bij de gemeente Assen, die al wel heeft vastgesteld dat de boswal illegaal gekapt is. Hoe de overtreding wordt opgelost, is nog onderwerp van gesprek. De gemeente heeft beloofd dat de buurt voor 1 oktober duidelijkheid krijgt.

Een boswal achter Handelsbedrijf Krans is verdwenen, daarvoor in de plaats is een doorzichtig groen hekwerk neergezet (Rechten: Hans Heidanus)

Maar behalve de situatie rond Krans, dreigt nu ook uitgaanscentrum Pand17 'de schrik van de buurt' te worden. Volgens Boersma heeft dat te maken met een paar 'lelijke ervaringen'.

Op bed te trillen

"Er zijn een paar feesten geweest, op het buitenterrein bij Pand17, waar wij flinke geluidsoverlast van hadden en ook van vertrekkende feestgangers", zegt Boersma. "Mijn kinderen lagen op bed te trillen door de zware dreunen van de bas. We houden ons hart vast voor wat er nog komt. We zijn wel netjes van tevoren met flyers gewaarschuwd dat het buitenfeest er is, maar dat betekent niet dat we de herrie dan maar voor lief moeten nemen. Dit is wel een woonwijk."

Omdat de buurt niet weet wat de ambities verder zijn van exploitant Stefan Anjema die Pand17 twee jaar geleden overnam na een faillissement, zijn ze bang voor de toekomst. "We lezen op hun website verhalen over Club17, dat is met dj's en live muziekoptredens. Met zo'n jongerenclub trek je dan toch heel ander publiek, en die gaan heus niet keurig meteen om twaalf uur 's nachts naar huis. Wij vragen ons af, of zoiets bij een woonwijk thuishoort", zegt Boersma.

'Gemeente heeft plicht'

Met de petitie die deze week online is gezet, wil de buurt volgens Boersma 'een duidelijk signaal' afgeven richting gemeente Assen. "Ik wil ze aanspreken op hun plicht om de harmonie tussen wonen en bedrijvigheid aan de rand van Marsdijk te herstellen. De gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid richting de bewoners."

Ze willen openheid van zaken over het wijzigen van het bestemmingsplan van het Stadsbedrijvenpark, wat eventueel de deur open zou kunnen zetten voor Pand17 als nachtelijk uitgaanscentrum, zo is de vrees. Ook wil de buurt dat veranderingen bij bedrijven aan de kant van de woonwijk van tevoren worden besproken met bewoners.

Uitbater Stefan Anjema van Pand17 begrijpt het 'lawaai' van de buren over zijn bedrijf niet. (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Uitbater Stefan Anjema van Pand17 begrijpt al het lawaai dat de buren nu maken niet helemaal. "Ik heb de petitie inmiddels ontdekt. Best jammer dat ze ons niet even de mond hebben gegund, dat vind ik niet netjes. En je moet je ook altijd eerst goed laten informeren, voordat je iets roept. Nu doen ze aannames over veel meer evenementen, wat helemaal niet waar is."

Buurtbijeenkomst volgt

Volgens Anjema volgt nog een buurtbijeenkomst, 'of in oktober en anders wordt het november', waarin hij z'n toekomstplannen toelicht. "Door corona kwam het er niet van. We waren druk met herinrichten en toen kwam corona. En we zijn wel enkele maanden open geweest. Twee keer, zowel vorig jaar in de zomer als dit jaar, was er een clubfeest buiten. De Regionale Uitvoeringsdienst deed geluidsmetingen, en we bleven binnen de norm."

Dat de buurt nu bang is voor geluidsoverlast van Club17, een nieuwe club voor jongeren die in Assen nergens meer voorkomt, is onterecht, volgens Anjema. "Die Club zit binnen, bovenin het pand, in een zeer goed geïsoleerde ruimte. Buiten hoor je daar niks van", zet de Assenaar.

Uitbater: 'Snel een buurtbijeenkomst'

Verder is Anjema ook niet bang voor overlast gevende feestgangers, die vertrekken na een gezellige party bij hem binnen. "De ingang zit aan de voorkant, niet waar de bewoners zitten. En er zijn ook andere Assenaren bij pad, die uit zijn geweest in het centrum, en die de Asser nacht ingaan. Die gaan ook over het fietspad langs ons pand. En daar kan ook lawaai van komen."

Anjema vermoedt dat hij met Pand17 de dupe is van het gedoe rond de illegale kap van de boswal, even verderop, bij handelsonderneming Krans. "Mensen zijn er gefrustreerd over dat daar die groene boswal zomaar weggekapt is, en dat begrijp ik ook wel. Maar dan moeten ze dat niet op mij afreageren." De horecaondernemer hoopt zo snel mogelijk de omliggende bewoners uit te kunnen nodigen, en z'n toekomstplannen toe te lichten. "Dat zal wat misverstanden uit de wereld helpen."

Gemeente gaat in gesprek

De gemeente Assen kent de petitie inmiddels ook en gaat deze week nog in gesprek met bewoners van de Overstoep. "We willen horen wat ze precies dwars zit, welke klachten leven er allemaal." Volgens Van de Leur ziet de gemeente de situaties rond het bedrijf Krans, met de kap van de boswal, en Pand17 als 'twee afzonderlijke kwesties'.

Wat betreft de illegale bomenkap bij Krans is de gemeente er wel uit. Bewoners- en bedrijfsbelangen rondom de handelsonderneming zijn in kaart gebracht, inclusief mogelijke te treffen maatregelen. "Daarbij is duidelijk dat herstel van de groenstrook noodzakelijk is, evenals vermindering van de geluidsoverlast", stelde de gemeente al voor de zomer. Aanvullend onderzoek moest uitwijzen wat het beste effect heeft, en dat krijgen de buren in dat gesprek ook te horen.

Pand17 is een ander verhaal. Daar is niets gebeurd wat niet door de beugel kon, zo zegt woordvoerder Van de Leur. "Er zijn deze zomer inderdaad metingen verricht bij de buitenfeesten, en die bleven binnen de norm." Van een wijziging van het bestemmingsplan is volgens Van de Leur geen sprake. "Maar we gaan praten met partijen, en dan kijken hoe bepaalde zaken aangepakt moeten worden."

