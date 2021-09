WOZ-waardes van woningen bereiken hoogste stand ooit

De WOZ-waarde is ook in Drenthe gestegen (Rechten: Peter Hilz/HH)

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van elke woning in Nederland vast door te kijken naar de huizenprijzen van een jaar eerder. Daardoor gaat deze waarde met een jaar vertraging omhoog als de huizenprijzen stijgen. Op 1 januari 2021 steeg deze waarde met 7 procent vergeleken met een jaar eerder.

De huizenprijzen braken dit en vorig jaar record op record. Volgens het CBS ligt het dus voor de hand dat de gemiddelde WOZ-waarde ook de komende jaren blijft stijgen.

Drenthe

In Drenthe ligt de WOZ-waarde ruim onder het landelijk gemiddelde, maar is hij ook gestegen. Op dit moment is de gemiddelde WOZ-waarde van een huis in Drenthe 230.000 euro. Vorig jaar was dat 15.000 euro minder. In acht provincies ligt de gemiddelde waarde dit jaar hoger. Noord-Holland kent met 367.000 euro de hoogte WOZ-waarde van ons land.

Bekijk hieronder een overzicht van alle provincies:

Borger-Odoorn kent grootste stijging

In de gemeenten Tynaarlo en Westerveld ligt de WOZ-waarde het hoogst van onze provincie. Daar bedraagt hij respectievelijk 307.000 euro en 304.000 euro. Maar in die gemeenten steeg hij niet het hardst van Drenthe. Dat gebeurde in Borger-Odoorn, waar de WOZ-waarde op dit moment 227.000 euro is, tegen 209.000 vorig jaar; een stijging van 8,6 procent.

Tynaarlo staat wél op een tweede plaats gestegen waarde van 7,3 procent. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde daar nog 286.000 euro en nu dus 307.000 euro. Ook Assen staat in de top 3: daar steeg de WOZ-waarde met 7,1 procent, van 196.000 euro vorig jaar naar 210.000 euro dit jaar.

Bekijk hieronder de stijging in jouw gemeente (nb: van de gemeente Noordenveld ontbreken de gegevens):