Manifest moet zorgen voor cultuuromslag in Noordenveldse politiek

Volgens de indieners van het manifest Tegenstellingen overbruggen gaat er de laatste tijd veel fout op het gebied van participatie in de gemeente Noordenveld. Zo worden inwoners te weinig betrokken bij plannen als het zonnepark in Zuidvelde en de grootschalige woningbouwplannen in Roden-Zuid, met een rondweg die toch weer geschrapt werd.

Omgekeerde wereld

Eén van de indieners is Tom Stienstra uit Roderesch. Als voorzitter van dorpsbelangenvereniging RAS (Roderesch, Alteveer en Steenbergen) zag hij hoe het misging rondom het project Roden-Zuid. "Daar nam het college een principebesluit, waarna de raad er iets van mocht vinden. Toen ik vroeg wanneer de inwoners erbij zouden worden betrokken, kreeg ik te horen dat er een persbericht uit zou gaan. Dat noem ik geen participatie."

Volgens Stienstra gebeurt het te vaak dat inwoners niet vooraf bij plannen worden betrokken, waardoor ze er pas later iets van kunnen vinden. De omgekeerde wereld, vinden de indieners van het manifest.

Handreiking

Stienstra, Femke Wolthuis en Roelof Vochteloo namen het voortouw bij het opstellen van het Manifest en hadden nog 21 meelezers. "Eigenlijk is dit manifest een handreiking", legt Stienstra uit. "Wij geven de gemeente iets mee om over na te denken en doen voorstellen hoe de participatie beter zou kunnen."

Volgens Stienstra en zijn mede-indieners is er een cultuuromslag nodig binnen de gemeentelijk organisatie. "Omdat we de laatste tijd steeds meer de tendens zien van gebrekkige participatie."

Kan beter

Burgemeester Klaas Smid erkent dat er op het gebied van participatie het nodige beter kan. "Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van het college en de gemeenteraad, maar van de gehele organisatie." Wel wijst hij erop dat er ook dingen goed gaan. "Denk aan de Omgevingsvisie waaraan veel inwoners meeschreven."

Volgens Smid leeft de vraag hoe inwoners beter kunnen worden betrokken bij de politiek al heel erg op het gemeentehuis in Roden. "Daar zijn we druk mee bezig. Een feit is dat sommige mensen zich niet gehoord voelen. Hoe verander je dat? Het is aan ons om te kijken hoe we de samenleving er actief bij blijven betrekken. Als gemeente moeten wij daar de kaders bij stellen."