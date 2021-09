Tientallen fans om 0.07 naar première James Bond in Meppel

No Time to Die is de 25e Bondfilm. Na Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall en Spectre is het voor acteur Daniel Craig de laatste keer dat hij in de huid van de legendarische Britse geheim agent kruipt.

Bond is terug van pensioen

In No Time to Die heeft James Bond afscheid genomen van zijn turbulente bestaan als geheim agent en een rustig leventje opgebouwd op Jamaica. Die rust is van korte duur als een vroegere CIA-makker Bond vraagt om een ontvoerde wetenschapper te bevrijden. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan als een bad guy, bewapend met gevaarlijke technische snufjes, hen flink in de weg zit. Het verhaal krijgt van regisseur Cary Joji Fukunaga ruimschoots de tijd, want met 163 minuten is No Time to Die de langste Bondfilm ooit gemaakt.

Eigenlijk had de nieuwste Bond twee jaar geleden al in de bioscopen moeten draaien, maar door productieproblemen en daarna de coronapandemie werd de release steeds weer uitgesteld. De Bond-fans in Meppel malen er niet om. Zij hopen op spektakel.

Enthousiasme en kritiek op nieuwe Bond

De eerste kritieken op de film zijn gematigd positief. Britse media zijn veelal enthousiast en prijzen met name de actiescènes en de manier waarop Cary Joji Fukunaga afscheid neemt van Craig als Bond. Ook de komische dialogen, die veelal zijn geschreven door Fleabag-schrijver Phoebe Waller-Bridge, vallen in de smaak. NRC was minder positief. De recensent van de krant vond de film te lang duren en bij vlagen zelfs "regelrecht saai". Die mening deelt de recensent van de Vlaamse krant De Standaard.

Bond-fans laten zich niet door de kritieken weerhouden. Volgens distributeur Universal Pictures zijn er in Nederland in de voorverkoop al meer dan 130.000 kaartjes voor de film verkocht.