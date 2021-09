Alfa-College gebouwd met hulp studenten: 'Dat maakt nieuw pand extra leuk'

"Het is een prachtige dag, waar we heel lang naartoe hebben geleefd", vertelt regiodirecteur van het Alfa-College Jan Berend van der Wijk. Het gebouw uit de jaren '60 is circulair verbouwd. Dat houdt in dat oude materialen uit het pand opnieuw zijn gebruikt tijdens de renovatie. "De vloer waarop we nu staan bestaat uit oude natuurstenen. We hebben constant gekeken hoe we kunnen verduurzamen."

Oude traptreden

Vierdejaars student bouwkunde Jolanda van Dijk mag tijdens de openingsdagen een rondleiding geven in het vernieuwde gebouw. Dat is best bijzonder, want achter de schermen was ze ook betrokken bij de renovatie. "De kozijnen voor de kapsalon komen uit het oude gedeelte", legt van Dijk uit. "De golfplaten zitten eronder ter ondersteuning en komen van de zijkant van het gebouw."

Iets verderop, centraal in de hal, staat de nieuwe servicebalie. "Het blad bestaat uit oude traptredes", vervolgt de studente. Lichtgevende panelen boven de balie moeten de aandacht van de bezoeker trekken. Alles is zelf gemaakt door de studenten. "Dat maakt het extra leuk. Ik loop weleens langs alles wat we verbouwd hebben en dan denk ik, hé wat leuk daar heb ik ook aan meegeholpen."

Visie op onderwijs

De speerpunten van de school zijn energie en duurzaamheid. De verbouwing is een praktijkvoorbeeld zijn van hoe circulariteit een plek heeft in het onderwijsprogramma van de school. "Het oude gebouw paste niet meer bij het onderwijs en de visie die we daarbij hebben", legt directeur Van der Wijk uit. Het Alfa-College hoopt dat studenten die straks van school gaan hun kennis over duurzaam bouwen in de praktijk brengen.

Hoewel het klimaat en het duurzame karakter voor de school belangrijk zijn, speelde er meer. "Het was natuurlijk een oud gebouw. Dat maakt het in de exploitatie erg duur. Er zat bijvoorbeeld veel enkel glas in", vertelt Van der Wijk. "Dus we hadden wel meer redenen om het gebouw mooier te maken."

