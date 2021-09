Na jaren bezuinigen, kan Emmen 'de voet weer van de rem halen'

De gemeente Emmen heeft vorig jaar twaalf miljoen euro moeten bezuinigen en dit jaar is er weer ruimte om een aantal zaken op te pakken, geeft wethouder financiën Jisse Otter aan. "We noemen het een nieuw beleid, maar het is ook noodzakelijk om weer in bepaalde zaken te investeren. We hebben jaren in een stand gezeten waarin we niets anders konden dan snijden, snijden, snijden."

Van die kostenbeheersing wil de gemeente Emmen nu de vruchten plukken. En daarnaast had de gemeente een meevaller van 7 miljoen euro. Dat geld krijgt de gemeente van het Rijk voor jeugdhulp.

'Begroting ademt voorzichtigheid'

De gemeente Emmen is nog wel voorzichtig. "we willen niet terug naar situatie van afgelopen jaren", vertelt wethouder Otter.

"Er is nog steeds onzekerheid voor ons. Wat gebeurt er met de omgevingswet of hoeveel last heeft de zorg na de coronacrisis? Het kabinet moet ook nog gevormd worden en ik hoor al over een tekort van 11 miljard euro. Vanuit het Rijk gaat vast de kaasschaaf erover en het zou kunnen dat we daar ook last van krijgen", legt Jisse Otter uit.

Waar investeert de gemeente Emmen dan zoal in?

De gemeente wil volgend jaar inzetten op wegenonderhoud. De komende drie jaar wil de gemeente daar in totaal 27 miljoen euro voor uittrekken. Wethouder René van der Weide licht toe: "Het onderhoud van bepaalde wegen was zorgelijk. Jaarlijks vergt wegenonderhoud drie miljoen euro, maar dat hebben we drie jaar niet kunnen investeren. Vooral aan oude wegen, die bijvoorbeeld in de jaren zeventig aangelegd zijn, ga je dat merken." Hetzelfde geldt voor het groenonderhoud in de gemeente.

Ook trekt Emmen vijf miljoen euro uit voor het Strategisch Innovatie en OntwikkelingsFonds. Dat is een potje dat bestemd is om Europese en landelijke subsidie aan te vullen. Wethouder Guido Rink vertelt dat Emmen hiermee makkelijker subsidies kan binnenhalen. "We komen vaak in aanmerking voor subsidies uit Brussel of Den Haag, maar de voorwaarde is meestal dat je als gemeente zelf ook een bedrag bijlegt. Met dit fonds kunnen we daar snel op inspelen."

Speciale jeugdboa

Momenteel heeft de gemeente elf buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dat aantal moet hoger, vindt burgemeester Eric van Oosterhout. "In het centrum van Emmen is de bezetting goed, maar in de wijken en dorpen niet. In verhouding heeft de gemeente Emmen niet veel boa's. Een gemeente Apeldoorn telt er al 25, om maar iets te noemen."

Ook komt er een speciale jeugdboa. "Van veel overlast is er geen sprake, maar we merken dat er bij bijvoorbeeld pannakooien en speelveldjes veel jeugd rondhangt. Daarom willen we graag een ambtenaar die zich vooral op die jongeren richt", zegt Van Oosterhout.

Geld voor Rensenpark

Het college kreeg de afgelopen jaren veel kritiek op het twee keer verhogen van de onroerendezakenbelasting (OZB), de grootste gemeentelijke heffing. Omdat de financiële situatie van de gemeente stabiel lijkt, wordt de OZB het komende jaar bevroren. "De wens is dat we dalen op de landelijke ranglijst. Emmen stond altijd vrij hoog in vergelijking met andere gemeenten en dat hoort niet bij het profiel van deze gemeente", zegt Otter daarover.

Er lijkt ook weer ruimte voor investeringen in cultuur te ontstaan. Zo wil het college geld uittrekken voor het Rensenpark, namelijk 50.000 euro.

Ook kan het Van Gogh-huis rekenen op een flinke bijdrage van de gemeente Emmen. Voor volgend jaar en het jaar erop, waarin er een grote Van Gogh-manifestatie moet komen, trekt de gemeente in totaal 200.000 euro uit. Wethouder Robert Kleine: "In het Van Gogh-jaar 2023 besteden we met onder meer het Drents Museum en de gemeente Coevorden aandacht aan de tijd waarin Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. Nou hebben we in Veenoord/Nieuw-Amsterdam dé plek waar de schilder verbleef."

Daarnaast wordt het gemeentehuis voorzien van zonnepanelen, hoeft er niet verder bezuinigd te worden op de bedrijfsvoering en krijgt sportpark de Rietlanden een nieuw kunstgrasveld. Wel worden er drie vacatures van buurtsport- en cultuurcoaches niet ingevuld wegens bezuinigingen.

De gemeenteraad vergadert op 1 en 4 november over de begroting van 2022.

