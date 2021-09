College Tynaarlo wil toch twee supermarkten op PBH-terrein Zuidlaren

Naast de tijdelijke Albert Heijn, die al een paar jaar met een tijdelijke supermarkt op het PBH-terrein zit, zal de Jumbo er ook naar verplaatst moeten worden, is het eindoordeel van burgemeester en wethouders.

Aantasting beschermd dorpsgezicht

Uitbreiding van de Jumbo op de huidige plek aan de Stationsweg, richting de Grote Brink, zal het beschermd dorpsgezicht aantasten, zo blijkt uit studies. Want dat kan niet zonder sloop van panden. Die aantasting geldt ook voor aanpassing van het voormalige AH-pand aan de Stationsweg.

"Door het respecteren van het beschermd dorpsgezicht, wordt de identiteit van Zuidlaren niet aangetast. Dat is voor de consumenten één van de belangrijke redenen om het centrum in te gaan, naast de kwaliteit waar de winkels en horeca in Zuidlaren bekend om staan", aldus het college van B&W.

Investeren in looproutes

Om supermarkten en winkels goed met elkaar te verbinden, wil de gemeente investeringen doen in looproutes tussen de supermarkten op het PBH-terrein en de rest van het dorpscentrum. Zo moet het voor de klanten van de supermarkten aantrekkelijker worden ook verder het dorpscentrum in te gaan, om de rest van de winkels te bezoeken.

Met dit voorstel valt het college van Tynaarlo terug op een veel ouder plan. In dit plan was zelfs sprake van drie supermarkten op het PBH-terrein, omdat naast AH en Jumbo ook prijsvechter Aldi naar Zuidlaren wilde komen. Tegen dat megaplan kwam veel weerstand, omdat winkeliers in het dorp bang waren dat ze met hun winkels aan de Stationsweg compleet uit beeld zouden raken bij het winkelend publiek.

Spreidingsplan niet haalbaar

Daarop keerde het college van B&W terug op zijn schreden en werd vervolgens gekeken naar maximale spreiding van supermarkten over het dorpscentrum van Zuidlaren. Albert Heijn zou op het PBH-terrein mogen blijven, de Jumbo zou uitbreiden richting Grote Brink en het vroegere AH-pand aan de Stationsweg moest dan omgebouwd worden voor prijsvechter Aldi. Maar dat spreidingsplan gaat volgens het college bij nader inzien niet lukken.

"Binnen de bestaande bebouwing blijken hedendaagse supermarkten en behoud van het beschermd dorpsgezicht met elkaar op gespannen voet te staan. De supermarkten hebben meer winkeloppervlakte nodig, ook voor parkeren, om aan de huidige wensen van hun klanten te voldoen. En dat kost veel ruimte, zowel op de oude AH-locatie aan de Stationsweg, en op de krappe plek waar de Jumbo nu nog zit. Voor consumenten is dat nu al reden om elders hun boodschappen te doen", constateert het college.

De oude veel te krappe AH aan de Stationsweg, waar ondernemer Hans Hendrikse dringend weg wilde (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Koopkrachtafvloeiing voorkomen

Om die koopkrachtafvloeiing te voorkomen, denkt het college dat twee supermarkten op het vroegere terrein van de Prins Bernhardhoeve de beste optie is. B&W willen daarmee naar 'een toekomstbestending en aantrekkelijk centrum, dat ook over tien tot twintig jaar nog aan de wensen van het winkelend publiek voldoet'. "Twee hedendaagse supermarkten zijn daarin van belang", aldus het college. Beide lokale supermarkten moeten dan ook 'een gelijk speelveld' hebben.

Wens van burgers

Ook burgers gaven in een eerdere enquête aan graag twee volwaardige supermarkten te willen met voldoende parkeerruimte, maar ook behoud van het cultuurhistorische dorpsgezicht. "Een vernieuwde Jumbo-locatie op de huidige plek zou het beschermde dorpsgezicht fors aantasten en is daarom geen optie", aldus het college. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincie zouden er waarschijnlijk niet mee akkoord gaan, voorspelt het college. "Maar zonder forse ingrepen, kan er in het Jumbopand geen hedendaagse supermarkt komen die aan de wensen van de klanten voldoet en blijft voldoen", aldus B&W.

Omdat de gemeenteraad eerder uitsprak dat de twee dorpssupermarkten qua huisvesting en parkeergelegenheid 'vergelijkbare mogelijkheden' moesten krijgen, vindt het college een combinatie van een beperkte supermarkt op de Jumbo-locatie, met op het PBH-terrein een grote moderne AH-supermarkt 'geen optie'. "Voor het goed kunnen functioneren van beide supermarkten is het belangrijk, dat de verschillen niet te groot zijn. Anders zal het gevolg zijn, dat een deel van de mensen hun boodschappen elders blijft doen. En dit is nou juist waar de raad een oplossing voor wil."

Drie opties naar raad: ook niks doen

Ondanks hun voorkeur voor twee supermarkten op het PBH-terrein, leggen B&W de raad uiteindelijk nog twee andere opties voor. De tweede optie is de huidige Jumbo-locatie beperkt aanpassen en op het PBH-terrein een definitieve supermarkt, maar dan beperkt in aantal vierkante meters en parkeergelegenheid. En de derde optie is 'niks doen'.

'Niks doen' houdt in praktijk in dat de Albert Heijn-ondernemer terug moet naar de oude AH-locatie aan de Stationsweg, aangezien hij na een dreigende procedure tegen de gemeente in 2019 een tijdelijke vergunning kreeg van vier jaar op het PBH-terrein. En de Jumbo zal dan niet uitbreiden. "Resultaat: twee kleine supermarkten zoals we die kennen (Jumbo) of kenden (AH), met een maximale spreiding van de supermarkten over het centrum", aldus het college. Maar 'niks doen' blijkt dus overduidelijk niet de keuze van B&W, omdat dit niet strookt met de eisen die klanten tegenwoordig stellen.

Slepende supermarktdiscussie

De gemeenteraad is nu aan zet in de slepende supermarktdiscussie in Zuidlaren. Of dat dit jaar nog tot een keuze leidt, is zeer de vraag. Want de gemeenteraad van Tynaarlo worstelt al jaren met het centrumplan van Zuidlaren en de supermarkten daar. Inmiddels praten ze er al bijna tien jaar over.

